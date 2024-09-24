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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Mauro Icardi talimatı! Her an haber gelebilir...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.09.2024 14:54
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Galatasaray'da geldiği günden bu yana taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi'nin sözleşmesi gelecek sezon sona erecekken Başkan Dursun Özbek'ten konuyla alakalı bir talimat geldiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Mauro Icardi talimatı! Her an haber gelebilir...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezon biterken bu durum taraftarları şimdiden korkutmaya başladı.

Sarı-kırmızılı yönetimin oldukça memnun olduğu yıldız oyuncu için Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, "Umarım kariyerini Galatasaray’da tamamlar. Galatasaray da Icardi de birbirinden son derece mutlu." ifadelerini kullanmıştı.

"SÖZLEŞMESİNİ UZATALIM"

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Hatipoğlu'nun bu açıklamayı yapmasının ardında ise Başkan Dursun Özbek'in "Icardi'nin sözleşmesini uzatalım" mesajının yattığı iddia edildi. Gelen bilgilere göre Başkan Özbek'in de talimatıyla Hatipoğlu, Icardi'nin sözleşmesinin en az 2 yıl daha uzatılmasıyla ilgili olarak menajeri ile ilk görüşmeyi yaptı.

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