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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten play-off açıklaması! 'Lige sataşanlar var'

29.03.2023 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nin (GSİYAD) geleneksel iftarı gerçekleştirildi. İftara başkan Dursun Özbek, başkan vekili Erden Timur ve teknik direktör Okan Buruk'un yanı sıra sarı - kırmızılıların efsane isimlerinden Fatih Terim de katıldı. İftar sonrasında konuşan Dursun Özbek, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten play-off açıklaması! 'Lige sataşanlar var'

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nin (GSİYAD) geleneksel iftarı Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. İftara Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray eski Teknik Direktörü Fatih Terim, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılı yönetim kurulu üyeleri, dernek yönetim kurulu üyeleri ve camiadan isimler katıldı.

"BURUK BİR RAMAZAN GEÇİRİYORUZ"

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İftar sonrasında açıklamalarda bulunan Dursun Özbek buruk bir Ramazan geçirdiklerini ifade ederek, "Ramazan ayındayız, hepinizin tuttuğu oruçlar kabul olsun. Buruk bir ramazan geçiriyoruz. Depremde acı kayıplarımız oldu. Yaralılarımız oldu. Deprem döneminde Galatasaray büyük bir imtihan verdi. Bölgeye faaliyetlerinde en başarılı olan spor kulübüydü. Yaraları sarmak için faaliyetlerimiz devam ediyor. Bölgenin en büyük sorunu iş göçünün olması. Galatasaray olarak konunun farkındayız. Kalıcı konut yapmak için faaliyetlerimize devam ediyoruz. Kampanyalar başlattık. Yardımlarımız durmayacak" diye konuştu.

"LİGE SATAŞANLAR VAR"

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Geçtiğimiz hafta yapılan Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın sarı-kırmızılılara yakışır bir şekilde geçtiğini belirten Başkan Özbek, "Genel kurul yönetimleri ibrası oy birliği ile sonuçlandı. Buna birlik ve beraberliğin Galatasaraylıların birbirini sevmesi ve sevgi ikliminin etkisinin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Ramazan ayında, sevgi ile özdeşleşmiş bir ay içindeyiz. Bunu yıllar boyunca sürdürelim. Geçtiğimiz hafta sonu Azerbaycan’da bir dostluk maçı oynadık. Muazzam bir ilgi gördük. Buradan tüm Azerbaycanlı kardeşlerime, Cumhurbaşkanı Aliyev’e, Karabağ Kulübü başkanına selamlarımı gönderiyorum. Bizi çok iyi karşıladılar. Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin bir örneğini de oradaki yaptığımız maçla verdik. Lig devam ediyor. Lige sataşanlar var. Ligin formatını değiştirmeye çalışanlar var. Onlar için de söyleyecek fazla bir şey yok" şeklinde konuştu.

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