Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten şampiyonluk müjdesi geldi!

Galatasaray Divan Kurulu mart ayı olağan toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yapılıyor. Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "UEFA tarafından hazırlanan Avrupa Kulüpleri Finans ve Yatırım Raporu’nda, Galatasaray önemli başarılara ulaşarak hem Türkiye’nin en büyük kulübü olduğunu gösteriyor, hem de Avrupa’nın büyükleri arasında yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Stat hasılatlarında 2023 yılından bugüne yaklaşık yüzde 99 artışla 59 milyon Euro’ya ulaştık. Neredeyse tüm maçlarımızı kapalı gişe oynuyoruz. Loca ve VIP koltuklarımıza inanılmaz talep var. VIP koltuklarımızda yenileme dönemini başlattık. Diğer önemli rakam ise forma satışları ve mağazacılık hasılatında görüyoruz. 2019 yılında 25 milyon Euro olan hasılatı bugün 85 milyon Euro seviyelerine getirdik. Bu büyük bir başarı. Avrupa’nın önemli takımlarını geçmemizi sağlıyor, bizi ilk 10 takım arasına sokuyor. Bu sene 1 milyon forma satışı hedefiyle yola çıktı. Şu anda 670 bin seviyelerini geçtik. Ben bu hedefe sezon gelmeden de ulaşacağımıza inanıyorum. Tüm üyelerimizi ve taraftarlarımızı Galatasaray’a destek olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

"FLORYA’DA KARŞILAŞTIĞIMIZ TALEP SON DERECE GÜZEL"

Florya’da ihale sürecini yaklaşık 1 ay evvel başlattıklarını söyleyen Başkan Özbek, "İhale şartnamesi alma süresi de 1 hafta evvel bitti. Umduğumuzdan daha fazla talep var. Türkiye’de herkesin tanıdığı firmalara ihale şartnamesi aldı. İhale süreci nisan ayında bitecek. Galatasaray için en verimli şekli, yönetim kurulu olarak takip edeceğiz. Canlı yayında yapılacak. Karşılaştığımız talep son derece güzel. Beklentimiz de son derece güzel. Hasılat paylaşımı projesi olacak. Bugünden özellikle Florya’dan şu tartışmayı kesmemiz lazım. Yapacağımız ihale, önemli firmalara burayı yap, satışından elde edeceğin hasılatı anlaştığımız oranda bölüşelim. Şu fiyat, bu fiyat diye bir şey yok. Piyasa koşullarına göre yapılacak. Burada ortaya çıkan pastanın bölüşmesi söz konusu. Teklifleri toplayacağız, gerekli pazarlıkları yaparak bu bölüşmenin şeklini ortaya koyacağız. Anlaştığımız firmanın ruhsat alması gerekiyor. Bunun da bir süreci olacak. 2025’in sonuna doğru kazmanın vurulacağını, önümüzdeki süreç takviminin böyle gelişeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY BİR DÜNYA MARKASI, ONA YAKIŞIR BİR ŞEKİLDE DE TESİSLERİNİN OLMASI GEREKİYOR"

Galatasaray A Takımı’nın Kemerburgaz’daki yerleşkeye taşındığını ifade eden Dursun Özbek, "Takım 2 haftadır antrenmanlarını orada yapıyor. Bu tesis, 14 bin 500 bin metrekare. Florya’daki yerleşkemiz 4 bin 500 bin metrekare. Diğer rakip takımların tesislerine de zaman zaman gidiyoruz. Galatasaray’ın eski durumdan çıkması lazım. Galatasaray bir dünya markası, ona yakışır bir şekilde de tesislerinin olması gerekiyor. Biz bir spor kulübüyüz, 17 branşımız var. Galatasaray’ın en büyük eksikliğiyle ilgili 2 şey sayarım. 120 yılda ağabeylerimiz sayesinde dünya markası olma seviyesine getirilmiş. Tesisleşmeyi tamamlayalım, sadece futbolda değil, bütün salon sporlarında ihtiyacımız olanı tamamlayalım. Galatasaray’ın, her zaman yönetenlerin şikayetlendiği finansal yapının düzeltilmesi ve faiz sarmalından çıkarılması. Bu iki konu Galatasaray için önemli. Hem sportif başarıyı kovalamak, hem de Galatasaray’ın eksiklerini tamamlamak istiyoruz. Kemerburgaz’da üst kullanım hakkı yaklaşık 130 dönüm. Burada gördüğünüz tesis, 30 dönüm. Arkada 100 dönüm daha arsamız var. Bu arsada akademimizi bu kalan kısmına getireceğiz. Eyüpsultan Belediyemize ruhsat başvurusunda bulunuyoruz. Ruhsatı aldıktan sonra en kısa şekilde başlayacağız. Altyapı maçlarını da orada oynayacağız" açıklamasında bulundu.

"MECİDİYEKÖY’DE 60’A YAKIN SATILMAMIŞ DAİREMİZ VARDI"

Mecidiyeköy projesinde daha önce anlaştıkları müteahhit ile olan sıkıntıları hallettiklerini de söyleyen Özbek, "Yaklaşık 60’a yakın satılmamış dairemiz vardı. Onları tutmuştuk. 45-50 milyon Dolarlık bir getirimiz olacak" dedi.

Başkan Özbek, Aslantepe projesinin Galatasaray için bir zaruret olduğunu vurgulayarak, "Aslantepe projesiyle bütün ünitelerimizin bir araya gelecek. Buna ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. En büyük desteği sizlerden bekliyorum. Benim hesabım, bu işlerin yapılması için oto finansman modeli geliştirebiliriz. Onun üzerinde de çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Sarı-kırmızılıların başkanı ayrıca Galatasaray Adası ve Maslak’taki binicilik tesisleri hakkında da bilgi verdi.

RİVA’DA SON DURUM

Riva’daki proje hakkında da gelişmeleri aktaran Dursun Özbek, şunları dile getirdi:

"Riva’da 2017 senesinde Emlak Konut ile hasılat paylaşımı projesi yapmıştık. Bir firma ihaleyi aldı. Bugüne geldiğimiz ihaleyi alan artık firma devam edeceğini ifade etti. Yarısını yapıp, satmıştı. Geriye yaklaşık 550 villalık, üzerinde ticari alanların da olduğu bölüm kalmıştı. 2017 yılında Emlak Konut ile yaptığımız sözleşmeye eğer müteahhit bunu yarıda bırakırsa diye madde koydum. Eğer müteahhit işi bırakırsa Emlak Konut yapıp bize teslim etmek zorunda. Bugün geldiğimiz nokta o. Rakamsal boyutu ile ilgili genel kurulda açıklama yapacağım. Çok güzel haberlerim olacak."

"KİMSE MERAK ETMESİN, MAYISLAR BİZİMDİR, YİNE BİZİM OLACAK"

Son olarak futbol takımıyla ilgili konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 25. şampiyonluğa ve 5. yıldıza doğru ilerlemeye devam ettiklerini belirterek, "Bizi engellemek için organize bir şekilde hareket eden, kirli bir ittifakın parçası olan bu kişilere ve onların her gün sahnelemeye çalıştıkları ahlaksız oyunlara karşı yine sahada olacağız. Biz Galatasaraylılar olarak Türk futboluna katkı sağlayacak projeleri konuşuyoruz. Onlar kafalarındaki kirli projeleriyle sadece Galatasaray’ı konuşuyorlar. Her gün başka bir yalanı gerçekten inanıyormuş gibi kameralar karşısında yüzleri kızarmadan söylemekten çekinmiyorlar. Türk futbolunu, Türk insanını her gün sistematik bir şekilde aşağılamaya çalışan, ırkçı söylemlerinde bulunan hocalarına da alkış tutuyor. Allah kimseyi sırf bir şampiyonluk kazanmak için böyle bir durumu savunmak zorunda bırakmasın. Bu olay bile aslında her şeye ne kadar farklı baktığımız gösteriyor. Galatasaray tarihi boyunca ahlaki açıdan sorunlu tavırlarında uzak durmuştur. Bundan sonra da duracaktır. Her zaman söylediğimiz gibi, iyiler yine sahada kazacaktır. Biz yola 25. şampiyonluğumuzu kazanmak, 5. yıldızı takmak için çıktık. Kimse merak etmesin, yine iyiler kazanacak. Mayıslar bizimdir, yine bizim olacak" diyerek sözlerini tamamladı.