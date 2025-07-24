Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Victor Osimhen itirafı! "Osimhen'in transferini başarılı şekilde yaptığımızı..."

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Temmuz Ayı Olağan Toplantısı'nda konuşan Başkan Dursun Özbek Galatasaray’ın mali yapısı, yeni transferler ve tesisleşme adımlarını anlattı. Transfer sezonunda olup olmadık bir çok ismin Galatasaray’a yazılmasına tepki gösteren Özbek şu sözleri sarfetti...

‘‘BELLİ BİR AKLIN YÖNETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ’’

Başkan Dursun Özbek, "Bazı şeyler sosyal medyada oluyor. Bunların çoğunda yöneticilerin alakası yok. Kendilerine göre yazıyorlar. Belli bir aklın yönettiğini düşünüyoruz. Menajerlerin provokasyonu oluyor. Her konuya kulüp olarak cevap verme durumunda değiliz." dedi.

DİLİ SÜRÇTÜ OLANLAR OLDU!

Victor Osimhen transferiyle alakalı konuşan Özbek, "Victor Osimhen, Galatasaray'ı çok sevdi. Onu transfer etmek için çabalarımız sürüyor. Transferini çok akıllı ve başarılı bir şekilde yapacağımızı, böyle planladığımızı söyleyebilirim. İş bittikten sonra inşallah nasıl yapıldığını anlattığımızda siz de bana hak vereceksiniz. İlmek ilmek işlenen, her detayında azami dikkat ettiğimiz bir süreç yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Osimhen transferiyle alakalı konuşurken dili sürçen Dursun Özbek, "Osimhen'in transferini başarılı şekilde yaptığımızı..." dedi ve ardından kendini düzelterek açıklamasına devam etti. Bu dil sürçmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, transferin aslında bittiğine dair çeşitli yorumların gelmesine neden oldu.

"VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK"

Bankalar Birliği'nden çıkılmasıyla ilgili açıklama yapan Dursun Özbek "Arkadaşlarımızla birlikte size verdiğimiz bir sözü daha tutmanın mutluluğu ve gururuyla karşınızdayız. 22 Temmuz ile birlikte Bankalar Birliği anlaşmasını sonlandırdık." dedi.

"PIRIL PIRIL BİR TESİS İNŞA ETTİK"

Kemerburgaz Tesisleri hakkında bilgi veren Dursun Özbek, "Kemerburgaz'da, stadımıza çok yakın mesafede pırıl pırıl bir tesis inşa ettik. Yerli yabancı kim gelirse gelsin, bu tesisin nasıl yapıldığını ve Galatasaray'ın böyle bir tesise nasıl sahip olduğunu kıskanarak takip ettiklerini biliyorum." açıklamasında bulundu.