Galatasaray başkanı kim oldu? Galatasaray başkanı belli oldu mu? İşte seçim sonuçları!

Mevcut başkan Mustafa Cengiz, aday olmayacağını açıklamıştı. Salgın şartlarından dolayı Galatasaray’da başkanlık seçimleri, 19 Haziran’a ertelenmişti. 5 adayın yarıştığı Galatasaray başkanlık seçim sonuçlarında oy verme işlemi tamamlandı. Artık Galatasaray'ın yeni başkanının açıklanması bekleniyor.
Galatasaray’da başkanlık seçimlerinde oy verme işlemi 19 Haziran 2021 Cumartesi sabah saat 10:00’da başladı. Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan'ın adaylık için yarıştığı Galatasaray’da yeni başkan bu akşam belli olacak.
Galatasaray Lisesi’nde yapılan seçimde yeni seçilecek başkan ve yönetim kurulu, 3 sene boyunca görev yapacak. Seçimde 8 bin 500 üye oy kullanma hakkına sahip olsa da bu sayının yarısı kadar üyenin oy vereceği belirtiliyor. Divan Kurulu Üyesi Teknik Direktör Fatih Terim'in herhangi bir yanlış anlaşılma olmaması için seçimde oy kullanması beklenmiyor.
Saat 10.00’da başlayan oy verme işlemi, 15.00’te bitecek. Mevcut başkan Mustafa Cengiz’in sağlık sorunları sebebiyle tekrardan aday olmadığı sarı-kırmızılı camiada seçimler salgın önlemleri kapsamında gerçekleştiriliyor.
Seçimde Özdemir sarı, Öztürk mor, Elmas kırmızı, Hamamcıoğlu yeşil, Şardan ise gri renkli oy pusulasına sahip olacak. Aidatlarını yatıran ve seçimde oy kullanma hakkına sahip üyeler, kurulacak 30 sandıkta oy kullanacak.
Başkan adaylarının yönetim kurulu asil ve yedek listeleri şöyle:
Asil: Mustafa Keten, Mustafa Torok Tanrıyar, Volkan Vural, Hilmi Develi, Murat Atay, Cemal Sedat Dayıoğlu, Banu Kavak, Selim Demir, Tamer Koldaş, Ali Fatinoğlu.
Yedek: Reyhan Çelik, Tunç Üner, Cenk Gönenç, Emre Eti, Deniz İsmail Aras.
Asil: Abdurrahim Albayrak, Özcan Çetin Soy, Ahmet Aslan, Murat Yalçındağ, Ömer Mafa, Mete Serkan Sevim, Begüm Özkan, Dorukhan Acar, Murat Erkul, Murat Özkaya.
Yedek: Levent Karadeniz, Esen Sirel Ongun, Kerim Polat, Abdullah Günhan Aksoy, Hamit Karasu.
Asil: Bora İsmail Bahçetepe, Nasuhi Sezgin, Erol Erkuloğlu, Rıza Tevfik Morova, İsmail Sarıkaya, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, Emre Alkin, Osman Aral, Nihat Kırmızı, Dikran Gülmezgil.
Yedek: Sinan Müderrisoğlu, Sencer Seren, Tanur Lara Yılmaz, Halil Cem Burnaz, Ethem Baturalp Pamukçu.
Asil: Mehmet Remzi Sanver, Ali Polat Bengiserp, Bikem Ardakoç Kanık, Başak Karaca, Burçak Emre Zorlu, Turhan Özen, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Şükrü Köksal Ünlü, Özgür Işıtan Gün, Rezan Epözdemir.
Yedek: Selim Sefada, İbrahim Reha Keskin, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Ahmet Ozan Şener.
Asil: Tuncer Hunca, Osman Kocaman, Ahmet Arif Bağlıca, Hayri Gürkan Eliçin, Ahmet Cemal Özgörkey, Levent Yaz, Cevat Genç, Cenk Nuri Soyer, Ecem Tezel Aldanmaz, Ahmet Yavuz.
Yedek: Emin Tan Bilge, Mehmet Emre Mısırlı, Şükran Pelin Öztekin, Murat Karaman, Yusuf Mutlu Yıldız.
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