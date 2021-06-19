Galatasaray başkanı kim oldu? Galatasaray başkanı belli oldu mu? İşte seçim sonuçları!

Mevcut başkan Mustafa Cengiz, aday olmayacağını açıklamıştı. Salgın şartlarından dolayı Galatasaray’da başkanlık seçimleri, 19 Haziran’a ertelenmişti. 5 adayın yarıştığı Galatasaray başkanlık seçim sonuçlarında oy verme işlemi tamamlandı. Artık Galatasaray'ın yeni başkanının açıklanması bekleniyor.

GALATASARAY BAŞKANI KİM OLACAK?

Galatasaray’da başkanlık seçimlerinde oy verme işlemi 19 Haziran 2021 Cumartesi sabah saat 10:00’da başladı. Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan'ın adaylık için yarıştığı Galatasaray’da yeni başkan bu akşam belli olacak.

Galatasaray Lisesi’nde yapılan seçimde yeni seçilecek başkan ve yönetim kurulu, 3 sene boyunca görev yapacak. Seçimde 8 bin 500 üye oy kullanma hakkına sahip olsa da bu sayının yarısı kadar üyenin oy vereceği belirtiliyor. Divan Kurulu Üyesi Teknik Direktör Fatih Terim'in herhangi bir yanlış anlaşılma olmaması için seçimde oy kullanması beklenmiyor.

Saat 10.00’da başlayan oy verme işlemi, 15.00’te bitecek. Mevcut başkan Mustafa Cengiz’in sağlık sorunları sebebiyle tekrardan aday olmadığı sarı-kırmızılı camiada seçimler salgın önlemleri kapsamında gerçekleştiriliyor.