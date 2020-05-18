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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyata alındı

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.05.2020 13:28 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in rahatsızlanarak yeniden hastaneye kaldırıldı. Cengiz'in bu sabah ameliyata alındığı belirtildi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyata alındı

Cuma günü hastaneden taburcu olan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz rahatsızlanınca yeniden hastaneye kaldırıldı.Hastanede kaldığı süre içerisinde beyin ameliyatı olan ve çok kapsamlı tetkikleri yapılan Sarı-Kırmızılı kulübün başkanının kemoterapi görmesi nedeniyle olumsuz bir reaksiyon yaşandığı ve bu nedenle dün acilen hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Başkan Cengiz'in Nişantaşı'nda bir hastaneye götürüldüğü ve bu sabah ameliyata girdiği öğrenilirken , Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un olayı duyunca kendisini ilk ziyaret edenler arasında olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA


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