Mustafa Cengiz noktayı koydu! 'Görevimizin başındayız'

Galatasaray'da ibrasızlık ve "zorunlu seçim" kararı ile sonuçlanan mali genel kurulunun ardından başkan Mustafa Cengiz basın mensuplarının karşısına çıktı.

Cengiz, hukuki olarak gerekli hamleleri yapacaklarını belirterek mahkemeye gideceklerini söyledi.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları;

Cumartesi günü Galatasaray'ımızda çok tartışma yaratan bir genel kurulu tamamladık. Başlangıcında huzurla başlayan genel kurulumuzun bitişiminde de tartışmalara yer vermemesini isterdik ama öyle olmadı. Yönetimimiz süresince genel kurul üyelerimizin de tasvip ettiği, yadsınamayacak başarılara imza attık. Bu başarıların ardında idari reformlar olduğuna şüphe yoktur.

Şampiyonluklara yürüdüğümüz süreçte bu tartışmaların kulübümüze vereceği zararlar düşünüldüğünde camiamıza itidal çağrısı yapıyorum. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak tüm kamuoyuna açıkça ilan ediyorum ki bana oy veren-vermeyen herkesin başkanıyım.

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Galatasaray'ın yüce menfaatleri ve Galatasaray'ı Galatasaray yapan değerlerin korunması uğruna gereken her şeyin yapılacağından camiamızın şüphesi olması. Gereken her türlü önlem alınacaktır. Görevimizin başındayız. Son genel kurulda haksız bir şekilde alınan kararlara karşı hukuki mücadelelere geçecek ve onları sürdüreceğiz. Tüm Galatasaraylılar müsterih olsun. Emanetiniz emin ellerdedir.

