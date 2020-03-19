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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.03.2020 20:48 | Son Güncelleme

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak yaşadığı öksürük ve ateş şikayeti nedeniyle hastaneye giderek tahliller yaptırdı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması!

Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak koronavirüs testi yaptırdı iddiası sosyal medyada çok konuşuldu. Kısa süre içinde yayılan bu haber gündem oldu. Taraflı tarafsız herkesin merak ettiği ve yakından takip ettiği haberin sonucu da kısa sürede ortaya çıktı.

GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ AÇIKLADI!

Mustafa Cengiz: "Abdurrahim bey zaten rahatsızdı. Tahliller yapılıyor. Kendisi karantinada değil, gözetim altında. Yanlış şeyler yazılıyor. Abdurrahim bey, her türlü badireyi atlatacak moral ve fizikte bir insan." ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Alemin kralıdır GS ligler ertelenecek der ertelenir başlayacak der başlar ne zaman başlayacagınada biz karar verecegiz
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