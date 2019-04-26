Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den hakem açıklaması!

1905 Kültür Sanat Spor Derneği'nin, Türk Telekom Stadı'ndaki üye katılım törenine katılan Cengiz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mustafa Cengiz, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda yapacakları karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'ın ismini vermeden yaptığı açıklamada, "Özellikle bir hakemin deplasmandaki bir maça atanmasına dair büyük bir infial var. Bu tepkiyi de anlayışla karşılıyorum. Biz hep lehimize de hatalar yapılmamasını diledik. Bundan hoşnut olmayız. Haksız alınan bir puan, bir mal, bir edinim, herhangi bir bedel size bu dünyada da döner. Bunun için adaletli, gördüğünü çalan, üst üste ve kasıtlı hatalar yapmayan yönetimler diliyoruz" diye konuştu.

"GENÇ HAKEMLERİMİZİN DESTEKLENMESİNİ İSTİYORUZ"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, genç hakemleri desteklediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hakem camiasında arkadan gelen genç nesil var, onları çok destekliyorum. Bizim aleyhimize de hatalar yapabilirler. Ancak bunu ısrarlı hale getirmesinler. Bu genç hakemlerimizin desteklenmesini istiyoruz. Onlara şans verilmesini istiyoruz. Ben isimlerini bile bilmiyorum. Önerdiğim herhangi bir hakem de yok. Savunduğumuz bir tek şey var; dürüstlük, şeffaflık ve samimiyet. Biz bundan yanayız. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Biz, adil, dürüst ve oyuna hile karıştırılmayan ölümüne bir yarıştan yanayız. Bu anlamda bütün rakiplerime çok saygılıyım. Hiçbirini hafife almam."