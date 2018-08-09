Mustafa Cengiz'den skandal açıklama!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den olay folofoş çıkışı!.. Finansal Fair Play kararları nedeniyle transfer yapmakta zorlanan Galatasaray'da, dün akşam şok edici bir gelişme yaşandı. Tuzla'da gerçekleştirilen Galatasaraylılar buluşmasında kaydedilen bir video görüntüsünde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Millet diyor ki bu Galatasaray folofoş olur. E o zaman bırakıp gidelim" sözleri büyük yankı uyandırdı.

Taraftarlar, Terim'in takviye isteğine rağmen halen transfer yapmayıp bu sözleri kullanan Mustafa Cengiz'i eleştiri yağmuruna tuttu.

'VİDEO KAYDI MI O?'

Bir yemek masasında Tuzlalı Galatasaraylılar ile oturup sohbet ettiği görüntülere yansıyan Cengiz, "Herkes istiyor ki şampiyonluğu ben alayım. Haklı adam kendine göre. Fair Play, dostluk, kardeşlik diyor ama gerekirse her şeyi yapacaksın diyor adam. Söyleyemiyor ama duyuyoruz. Hayırlısı. Bazen 'Oynamadan alsak'. Zaten millet diyor ki bu kadroyla folofoş olursun. Ee o zaman bırak gidelim" diyor.

Mustafa Cengiz, görüntülendiğini fark edince de "Hayırdır video kaydı mı o?" ifadesini kullanıyor. (Fotomaç)

