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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Eğer şimdi transfer yapamazsak Ocak ayında yaparız

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.08.2018 21:22 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından rakipleri değerlendirdi ve transfer hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Eğer şimdi transfer yapamazsak Ocak ayında yaparız

Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekimine 4. torbadan katılan sarı-kırmızılılar; Rusya'nın Lokomotiv Moskova, Portekiz'in Porto ve Almanya'nın Schalke 04 takımları ile D Grubu'nda yer aldı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yaptığı açıklamayla kurayı değerlendirdi transfere yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz "Uygun bir gruba düştük. İki tane adını bile bilmediğimiz Nordik takımına (Tromsö, Östersunds) elendik. O maçlarda hak ettiğimiz yenilgiler aldık. Bunlardan ders almamız gerek. Hiçbir rakibi küçümsemememiz gerekir. Aynı zamanda hiçbir rakibi de büyütmememiz gerekir. 'Şanslı kura' demiyorum. Acılardan geldik. Kolayın içinde zor, zorun içinde kolay vardır. Bütün rakiplerimizi, dünyanın en güçlü takımlarıyla oynar gibi ciddiye alalım. Taraftarlarımız aşırı beklenti içine girmesin. Sahada ve yönetim olarak çarpışacağız, vuruşacağız. İnşallah Türk ulusuna zaferler yaşatacağız" dedi.

'FORVET TRANSFERİ İÇİN ÇABALIYORUZ'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada, "Transfer konusunda beklenti yükseliyor fakat bunu kasıtlı olarak yapanlar da var. Gaza gelmeyiz. Önümüzde FFP kuralları ve umursamadan transfer yapamayız. Ekonomik durumumuza uyan futbolcuları araştırıyoruz." dedi.

Mustafa Cengiz forvet transferine de değinirken, "Transferde çok kısıtlı zamanımız var. Forvet transferi için çabalıyoruz. Yıllık ücreti skalasına uygun olan başarıya aç, karakteri düzgün futbolcular peşindeyiz. Olursa olur, olmazsa Ocak ayında olur. Şu anda bizim elimizdeki kadro çok değerli." ifadelerini kullandı.

Tolga Ciğerci'nin ayrılığı hakkında da konuşan Mustafa Cengiz, "Tolga Ciğerci bazıları gibi 'Yan gel yat Osman' demedi. O yüzden kendisine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İLERİ GÖRÜŞLÜ BIRI DİYORDUM ÇAPSIZMIŞ MEĞER Ş. LİGİNDE D GRUBUNA SEVİNMEYEN TEK KİŞİ GİBİ DİJİTÜRK E RÖPORTAJ VERDİ AMA DERİMKİ KESİN JETLAK OLMUŞTUR
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