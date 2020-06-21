SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray - Gaziantep FK maçını evinden takip etti

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray - Gaziantep FK maçını evinden takip etti

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.06.2020 22:12 | Son Güncelleme

Rahatsızlıklarından dolayı operasyon geçiren ve evde istirahat eden Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı ekibin Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmayı evinden takip etti.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray - Gaziantep FK maçını evinden takip etti

Başkan Mustafa Cengiz, Gaziantep FK ile Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Süper Lig’in 28’inci hafta mücadelesini, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, Muhasıp Üye Dorukhan Acar ve Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer ile birlikte evinde takip etti. Başkan ayrıca, kulübün sosyal medya hesabı üzerinden tüm camiaya selam ve sevgilerini iletti.

210620202211308521097

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz dahaYeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha
Galatasaray'da Mariano şoku!Galatasaray'da Mariano şoku!
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Süper hücre' uyarısı! Dikkat: Çok kuvvetli geliyor

'Süper hücre' uyarısı! Dikkat: Çok kuvvetli geliyor

Kick boks sporcusu, 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi

Kick boks sporcusu, 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi

Galatasaray'dan Max Kruse bombası!

Galatasaray'dan Max Kruse bombası!

'Sergen Yalçın, Caner Erkin'i silmiş'

'Sergen Yalçın, Caner Erkin'i silmiş'

Paşa, Fenerbahçe'yi devirdi!

Paşa, Fenerbahçe'yi devirdi!

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor!

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Muslera'nın röntgen filmi paylaşıldı

Muslera'nın röntgen filmi paylaşıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'da Ahmet Çalık kırmızı kart gördü!

Galatasaray'da kırmızı kart şoku!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray - Gaziantep FK maçını evinden takip etti

Mustafa Cengiz, maçı evden takip etti

Galatasaray'da sarı gören Mariano, Başakşehir maçında forma giyemeyecek

Galatasaray'da Mariano şoku!

Fatih Terim: Sonuna kadar devam edeceğiz

''Umarım sert değişiklikler yapmam!''

Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!

İşte Galatasaray'ın ilk 11'i

Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse, Galatasaray'a haber yolladı!

Galatasaray'dan Max Kruse bombası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.