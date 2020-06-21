Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray - Gaziantep FK maçını evinden takip etti

Başkan Mustafa Cengiz, Gaziantep FK ile Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Süper Lig’in 28’inci hafta mücadelesini, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, Muhasıp Üye Dorukhan Acar ve Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer ile birlikte evinde takip etti. Başkan ayrıca, kulübün sosyal medya hesabı üzerinden tüm camiaya selam ve sevgilerini iletti.
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