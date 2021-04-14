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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi

14.04.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in kulüp televizyonunda yapmış olduğu “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 13.04.2021 tarihinde kulüp televizyonunda yayınlanan “sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ’in 13.04.2021 tarihinde kulüp televizyonunda yapmış olduğu “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GZT GİRESUNSPOR Kulübü’nün 13.04.2021 tarihinde oynanan GZT GİRESUNSPOR-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasındaki “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 7/11 maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GZT GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi ERGÜN KIRÖMEROĞLU’nun aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 6/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GZT GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi SERKAN TOPATAN’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 6/4 maddesi ve 2020-2021 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/9 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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Mustafa Cengiz Galatasaray Futbol Kulübü
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