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Galatasaray Başkanlık seçimi ne zaman? Galatasaray Başkanlık seçimi için adaylar kimler?

05.05.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanlık seçimi ne zaman sorusunun yanıtı, binlerce sporsever tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Galatasaray Kulübü'nde Başkanlık seçimi için, Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nın yapılacağı tarih belirlendi. Peki, Galatasaray Başkanlık seçimi ne zaman? Galatasaray Başkanlık seçimi için adaylar kimler?

Galatasaray Başkanlık seçimi ne zaman? Galatasaray Başkanlık seçimi için adaylar kimler?

Galatasaray Başkanlık seçim tarihi, binlerce Galatasaraylı taraftarlar tarafından takip edilmeye devam ediyor. Başkanlık seçimi için geri sayım sürmeye devam ederken, seçim tarihi ve Galatasaray Başkan adaylarının kimler olduğu internet üzerinden sorgulanıyor. Peki, Galatasaray Başkanlık seçimi ne zaman? Galatasaray Başkanlık seçimi için adaylar kimler?

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Galatasaray Başkanlık seçim tarihiyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "2 Mayıs 2022 yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, Kulübümüzün “OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI” 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır" ifadeleri yer aldı

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GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ ADAYLARI

Galatasaray başkanlık seçiminde Ünal Aysal, Dursun Özbek, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Abdürrahim Albayrak gibi isimler konuşulurken geçtiğimiz günlerde Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun adaylıkları resmen açıklandı.

Galatasaray Divan Kurulu, 2019 olağan mali genel kurulunda idari yönden ibra edilmeyen Mustafa Cengiz yönetiminde bulunan isimlerin seçime giremeyeceği kararını aldı. Böylece, Albayrak gibi isimler seçimde yer alamayacak.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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