Galatasaray Basketbol Şubesi’nde görev değişikliği

Galatasaray’da, basketbol şubesi genel menajeri Ömer Yalçınkaya ile yollar ayrılmasından sonra sarı-kırmızılılarda bu göreve Cem Civan getirildi. Galatasaray Kulübü’nden konu hakkında şu açıklama yapıldı:

"Kulübümüzün Basketbol Şubesi A Erkek Takımı Genel Menajerliği görevine A Erkek Basketbol Takımımızın 13 yıldır idari ve takım menajerlik görevini yürüten Cem Civan getirilmiştir."

