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Galatasaray Basketbol Şubesi’nde görev değişikliği

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.07.2020 22:33 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, basketbol şubesi A erkek takım genel menajerliğine Cem Civan’ın getirildiğini açıkladı.

Galatasaray Basketbol Şubesi’nde görev değişikliği

Galatasaray’da, basketbol şubesi genel menajeri Ömer Yalçınkaya ile yollar ayrılmasından sonra sarı-kırmızılılarda bu göreve Cem Civan getirildi. Galatasaray Kulübü’nden konu hakkında şu açıklama yapıldı:

"Kulübümüzün Basketbol Şubesi A Erkek Takımı Genel Menajerliği görevine A Erkek Basketbol Takımımızın 13 yıldır idari ve takım menajerlik görevini yürüten Cem Civan getirilmiştir."

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