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Galatasaray basketbolda transfer yasağını kaldırdı

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 14.09.2018 12:22 | Son Güncelleme

Galatasaray'da sevindirici gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, basketboldaki transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Galatasaray basketbolda transfer yasağını kaldırdı

Galatasaray Kulübü Basketbol Şubesi'nin transfer yasağı kaldırıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "2015-16, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarından bu yana sporcu ve menajerlerine borçlu bulunduğumuz dosyalar neticesinde FIBA tarafından basketbol şubemize getirilen transfer yasakları, bu hafta içinde yapılan ödemeler ve FIBA ile yapılan anlaşma çerçevesinde kaldırılmıştır." ifadesine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray transfer yasağı

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