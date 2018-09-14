Galatasaray basketbolda transfer yasağını kaldırdı

Galatasaray Kulübü Basketbol Şubesi'nin transfer yasağı kaldırıldı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "2015-16, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarından bu yana sporcu ve menajerlerine borçlu bulunduğumuz dosyalar neticesinde FIBA tarafından basketbol şubemize getirilen transfer yasakları, bu hafta içinde yapılan ödemeler ve FIBA ile yapılan anlaşma çerçevesinde kaldırılmıştır." ifadesine yer verildi.
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