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Galatasaray basketbolda yeni sezondan umutlu

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.08.2018 12:34 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya, kısıtlı ekonomik imkanlara rağmen iyi bir kadro kurduklarını söyledi.

Galatasaray basketbolda yeni sezondan umutlu

Galatasaray Kulübü Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarında sona geldiklerini ve iki yabancı oyuncu daha alacaklarını belirtti.

Türk oyuncu rotasyonunda karakterli basketbolcuları takıma kazandırdıklarını aktaran Yalçınkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sezona iyi bir kadro ile başlamayı hedefliyorduk. Ekonomik şartların izin verdiği ölçüde fena bir kadro kurmadık. Basketbol camiasından olumlu dönüşler alıyoruz. İki yabancı oyuncu daha ekleyeceğiz. Son aşamaya geldik. Toplam 5 yabancı ile lige başlamayı planlıyoruz. Türk rotasyonunda da geçen sezon iyi işler yapmış, karakterli, özünde iyi insan olan sporcuları takımımıza kazandırdık. Eğer bu oyuncuları iyi bir ortama sokabilirsek, kulübümüz de ekonomik açıdan üstüne düşeni zamanında yaparsa ki ben buna yürekten inanıyorum. Yıllardır bu camianın içindeyim ve kulübümüzün bu konuda hassas olduğunu biliyorum. Gerisi biraz şans, hocanın kontrolü ve oyuncuların performansına kalacak."

Sarı-kırmızılı ekibin yeni başantrenörü Ertuğrul Erdoğan'ın A Milli Takım'daki yardımcı antrenörlük görevine devam etmeyeceğini aktaran Ömer Yalçınkaya, "Ertuğrul hoca bu işi Türk basketbolu adına gönüllü yapıyordu. Herhangi bir profesyonel tarafı yoktu. Milli takımda çok değerli basketbol adamları var. Ertuğrul hoca şu anda tamamen Galatasaray'a odaklanmış durumda. Milli takımımıza dışarıdan her türlü desteği verecektir ama Ertuğrul hoca yaz döneminde bizimle olacak." diye konuştu.

Yalçınkaya, Ertuğrul Erdoğan'ın Galatasaray'a odaklandığını vurgulayarak, "Kendisi çok kıymetli bir insan. Bundan 22 yıl önce yollarımız kesişmişti. Ben Galatasaray Basketbol A Takımı'nda idarecilik yapıyordum, Ertuğrul hoca da yardımcı antrenördü. İlerleyen zamanlarda hep ne zaman bir araya geleceğimizi konuşuyorduk. Kısmet 22 sene sonrasınaymış. Bu beraberlikten iyi işlerin çıkacağını umut ediyorum. Herkes kendi işini yapmaya çalışıyor. Ertuğrul hoca da kendi işine odaklı, gece gündüz çalışan bir insan. Bunu ilk günden beri gözlemliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Kaptanımız Işıl Alben ile anlaştık"

Ömer Yalçınkaya, kadın basketbolunda da değerli bir kadro kurmak istediklerini ve kaptan Işıl Alben ile yeniden anlaştıklarını kaydetti.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kaldırdıkları Sırp başantrenör Marina Maljkovic'in kariyerine Çin'de devam etmek için takımdan ayrıldığını vurgulayan Yalçınkaya, "Hocamız kendisi ayrılmak istedi. Hedefleri doğrultusunda Çin'e gitmek istedi. Bu, profesyonel bir iş. Bundan dolayı hocamızla ilgili olumsuz bir düşünceye kapılmadık. Hocamızdan ayrılmadık, kendisi Çin'de antrenörlük yapmak istedi. Bize çok önemli şeyler kattı. Avrupa'da kupa kazandık. Kendisine yaptığı işlerden dolayı müteşekkiriz. Bu sezon da çok değerli bir takım kurmaya çalışıyoruz. Kaptanımız Işıl Alben ile anlaştık. Önümüzdeki hafta da başantrenörümüzü açıklayacağız. Kadın basketbolunda da iddialı bir şekilde en yukarıları hedefliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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Galatasaray Türkiye Basketbol Ligi Ömer Yalçınkaya

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