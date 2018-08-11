Galatasaray basketbolda yeni sezondan umutlu

"Bu sezona iyi bir kadro ile başlamayı hedefliyorduk. Ekonomik şartların izin verdiği ölçüde fena bir kadro kurmadık. Basketbol camiasından olumlu dönüşler alıyoruz. İki yabancı oyuncu daha ekleyeceğiz. Son aşamaya geldik. Toplam 5 yabancı ile lige başlamayı planlıyoruz. Türk rotasyonunda da geçen sezon iyi işler yapmış, karakterli, özünde iyi insan olan sporcuları takımımıza kazandırdık. Eğer bu oyuncuları iyi bir ortama sokabilirsek, kulübümüz de ekonomik açıdan üstüne düşeni zamanında yaparsa ki ben buna yürekten inanıyorum. Yıllardır bu camianın içindeyim ve kulübümüzün bu konuda hassas olduğunu biliyorum. Gerisi biraz şans, hocanın kontrolü ve oyuncuların performansına kalacak."

Galatasaray Kulübü Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarında sona geldiklerini ve iki yabancı oyuncu daha alacaklarını belirtti.

Sarı-kırmızılı ekibin yeni başantrenörü Ertuğrul Erdoğan'ın A Milli Takım'daki yardımcı antrenörlük görevine devam etmeyeceğini aktaran Ömer Yalçınkaya, "Ertuğrul hoca bu işi Türk basketbolu adına gönüllü yapıyordu. Herhangi bir profesyonel tarafı yoktu. Milli takımda çok değerli basketbol adamları var. Ertuğrul hoca şu anda tamamen Galatasaray'a odaklanmış durumda. Milli takımımıza dışarıdan her türlü desteği verecektir ama Ertuğrul hoca yaz döneminde bizimle olacak." diye konuştu.

Yalçınkaya, Ertuğrul Erdoğan'ın Galatasaray'a odaklandığını vurgulayarak, "Kendisi çok kıymetli bir insan. Bundan 22 yıl önce yollarımız kesişmişti. Ben Galatasaray Basketbol A Takımı'nda idarecilik yapıyordum, Ertuğrul hoca da yardımcı antrenördü. İlerleyen zamanlarda hep ne zaman bir araya geleceğimizi konuşuyorduk. Kısmet 22 sene sonrasınaymış. Bu beraberlikten iyi işlerin çıkacağını umut ediyorum. Herkes kendi işini yapmaya çalışıyor. Ertuğrul hoca da kendi işine odaklı, gece gündüz çalışan bir insan. Bunu ilk günden beri gözlemliyorum." değerlendirmesinde bulundu.