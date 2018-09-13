SPOR

Galatasaray Bayern Münih'ten Sandro Wagner'in peşine düştü!

ALMANYA HABERLERİ  | 13.09.2018 21:51 | Son Güncelleme

Gomis'in gidişinden sonra golcü transferi yapmadan sezonu kapatan Galatasaray, forvetini Almanya'da buldu. Golcü takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine bu kez Bayern Münih'in forveti Sandro Wagner geldi.

Galatasaray Bayern Münih'ten Sandro Wagner'in peşine düştü!

Transfer döneminde Gomis'in yerine golcü alamayan Galatasaray, ocakta yapacağı takviye için şimdiden kolları sıvadı. Galatasaray'ın forvet adayları arasına Bayern Münih'ten flaş bir isim daha katıldı; Sandro Wagner...

Fatih Terim, Bayern Münih'te forma şansı bulamayan 30 yaşındaki Sandro Wagner için scout ekibine "Yakından takip edin ve kasım ayında bana detaylı bir rapor hazırlayın" talimatı verdi.

Sandro Wagner, geçen sezonun ara transfer döneminde Hoffenheim'den 13 milyon Euro karşılığında Münih'e transfer olmuştu.

1.94 boyundaki Alman santrfor geçen sezon 35 maçta 15 gol atarken, bu gollerin 9'una Bayern Münih, 6'sına Hoffenheim formasıyla imza attı. Wagner'in güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.

(Sabah)

PARTNERİşte Ece Seçkin'in nişan davetiyesiİşte Ece Seçkin'in nişan davetiyesi
Leipzig futbolculara para cezası dışında cezalar vermeye başlayacakLeipzig futbolculara para cezası dışında cezalar vermeye başlayacak
Lincoln, Red Bull Leipzig'in gözlemcisi oldu!Lincoln, Red Bull Leipzig'in gözlemcisi oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sandro Wagner Galatasaray bayern münih

En Çok Okunan Haberler

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Yunanistan'ın Zakynthos Adası'nda bulunan Navagio plajı çöktü

Yunanistan'ın Zakynthos Adası'nda bulunan Navagio plajı çöktü

Burak Yılmaz yeniden Çin yolcusu

Burak Yılmaz yeniden Çin yolcusu

Süper Lig'de 2017-18 sezonunun en iyi 11'i

Süper Lig'de 2017-18 sezonunun en iyi 11'i

Tahkim Kurulu, Emre Belözoğlu'nun cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi!

Tahkim Kurulu, Emre Belözoğlu'nun cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi!

West Ham United'ın sahası Upton Park yıkılıyor

West Ham United'ın sahası Upton Park yıkılıyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Galatasaray Bayern Münih'ten Sandro Wagner'in peşine düştü!

Galatasaray Bayern Münih'ten Sandro Wagner'in peşine düştü!

Leipzig futbolculara para cezası dışında cezalar vermeye başlayacak

Leipzig futbolculara para cezası dışında cezalar vermeye başlayacak

Lincoln, Red Bull Leipzig'in gözlemcisi oldu!

Lincoln, Red Bull Leipzig'in gözlemcisi oldu!

Anthony Modeste Köln ile idmanlara çıkmaya başladı!

Anthony Modeste Köln ile idmanlara çıkmaya başladı!

Joachim Löw'den Mesut Özil açıklaması

Joachim Löw'den Mesut Özil açıklaması

Nuri Şahin yeni formasına kavuştu

Nuri Şahin yeni formasına kavuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.