SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Galatasaray bekledi bekledi Fenerbahçe bombayı patlattı! Sarı-Lacivertliler Osimhen'i Cimbom'un elinden alabilir... İlk teklif yapıldı bile!

Galatasaray'da attığı gollerle ligi gol kralı olarak tamamlayan ve kazanılan şampiyonlukta büyük bir pay sahibi olarak Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in geleceği halen netlik kazanmış değil. Yıldız ismin yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği kesinleşmezken Fenerbahçe'nin de Nijeryalı için harekete geçtiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Galatasaray bekledi bekledi Fenerbahçe bombayı patlattı! Sarı-Lacivertliler Osimhen'i Cimbom'un elinden alabilir... İlk teklif yapıldı bile!
Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve şampiyonlukta, attığı gollerle büyük pay sahibi olan Victor Osimhen'in geleceği halen netleşmiş değil.

HİÇ BİR TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Ads_C4_B1z_20tasar_C4_B1m_20(9)

Suudi Arabistan ekiplerini ve gelen tüm teklifleri şu an için reddeden golcü oyuncu için Galatasaray, Osimhen’e yıllık 20 milyon euro ve bonuslarla 25 milyon euroya ulaşan bir teklif sunmuştu. Al-Hilal’in ise yıllık 40 milyon euroluk teklifi bulunuyordu. Ancak Nijeryalı forvet bu tekliflere olumlu yanıt vermedi.

GALATASARAY: KARARINI VER!

thumbs_b_c_3c51576860f2c3b4fa54efb353246b67

Gazeteci Kadir Çetinçalı’ya göre Galatasaray, Osimhen’e son mesajını ileterek kararını beklediğini bildirdi. Sarı-kırmızılılar, “Al-Hilal’in teklifini reddettin, Premier Lig’den teklif yok, artık kararını vermeni ve süreci tamamlamanı istiyoruz” mesajını verdi.

FENERBAHÇE'DEN TEKLİF

281124_20Victor_20Osimhen_20of_20Galatasaray_20celebrates_20victory_201920

Tüm bunlar yaşanırken Sarı-Kırmızılılar'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de Victor Osimhen için harekete geçtiği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler Napoli’ye tek seferde 75 milyon euro bonservis, oyuncuya ise yıllık 20 milyon euro maaş teklif ettiği iddia edildi.

Sarı-Lacivertliler İtealyan ekibine yaptığı bu teklif sonrası beklemeye geçti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Serdar Dursun'dan Ali Koç için çok konuşulacak açıklama!Serdar Dursun'dan Ali Koç için çok konuşulacak açıklama!
Messi 37'sinde de Messi! Yok böyle frikik golü...Messi 37'sinde de Messi! Yok böyle frikik golü...
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig son dakika fenerbahçe galatasaray napoli son dakika transfer haberi Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Nevatim üssü vuruldu, Beerşeba'da dumanlar yükseliyor

Nevatim üssü vuruldu, Beerşeba'da dumanlar yükseliyor

Altın için bu olursa '2 bin 500'e düşer'

Altın için bu olursa '2 bin 500'e düşer'

F.Bahçe'den Osimhen bombası! Yapılan teklif ortaya çıktı, herkes şaşkına döndü

F.Bahçe'den Osimhen bombası! Yapılan teklif ortaya çıktı, herkes şaşkına döndü

Serdar Dursun'dan Ali Koç için çok konuşulacak açıklama!

Serdar Dursun'dan Ali Koç için çok konuşulacak açıklama!

Messi 37'sinde de Messi! Yok böyle frikik golü...

Messi 37'sinde de Messi! Yok böyle frikik golü...

Real Madrid açıkladı! Kylian Mbappe hastaneye kaldırıldı

Real Madrid açıkladı! Kylian Mbappe hastaneye kaldırıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.