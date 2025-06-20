Galatasaray bekledi bekledi Fenerbahçe bombayı patlattı! Sarı-Lacivertliler Osimhen'i Cimbom'un elinden alabilir... İlk teklif yapıldı bile!

Galatasaray'ın İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve şampiyonlukta, attığı gollerle büyük pay sahibi olan Victor Osimhen'in geleceği halen netleşmiş değil.

HİÇ BİR TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Suudi Arabistan ekiplerini ve gelen tüm teklifleri şu an için reddeden golcü oyuncu için Galatasaray, Osimhen’e yıllık 20 milyon euro ve bonuslarla 25 milyon euroya ulaşan bir teklif sunmuştu. Al-Hilal’in ise yıllık 40 milyon euroluk teklifi bulunuyordu. Ancak Nijeryalı forvet bu tekliflere olumlu yanıt vermedi.

GALATASARAY: KARARINI VER!

Gazeteci Kadir Çetinçalı’ya göre Galatasaray, Osimhen’e son mesajını ileterek kararını beklediğini bildirdi. Sarı-kırmızılılar, “Al-Hilal’in teklifini reddettin, Premier Lig’den teklif yok, artık kararını vermeni ve süreci tamamlamanı istiyoruz” mesajını verdi.

FENERBAHÇE'DEN TEKLİF

Tüm bunlar yaşanırken Sarı-Kırmızılılar'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de Victor Osimhen için harekete geçtiği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler Napoli’ye tek seferde 75 milyon euro bonservis, oyuncuya ise yıllık 20 milyon euro maaş teklif ettiği iddia edildi.

Sarı-Lacivertliler İtealyan ekibine yaptığı bu teklif sonrası beklemeye geçti.