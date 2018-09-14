SPOR

Galatasaray Belhanda için Al Ahli ile pazarlık halinde!

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.09.2018 14:14 | Son Güncelleme

Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla gözden düşen Younes Belhanda için Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al Ahli 6 milyon Euro'ya veriyor. Ancak Galatasaray, Faslı yıldızın transferini 8 milyon Euro'ya bitirmekte ısrarcı...

Galatasaray Belhanda için Al Ahli ile pazarlık halinde!

Galatasaray'da Younes Belhanda için müthiş pazarlık...

Trabzonspor maçından sonra gözden düşen Faslı yıldız için Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ahli 6 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. İstanbul'da görüşmeler devam ediyor. Ancak Cimbom, istediği rakamı henüz bulmuş değil.

HER AN TEKLİFİ ARTIRABİLİRLER

Galatasaray Younes Belhanda'yı 8 milyon Euro karşılığında elden çıkarmak istiyor. Bunun için de görüşmeler şu an için tıkanmış durumda. Ancak, BAE ekibi her an teklifi artırabilir.

TRANSFER 2 EKİM'DE BİTİYOR

Birleşik Arap Emirlikleri'nde transfer sezonu 2 Ekim'de sona eriyor. Galatasaray'ın bu süre zarfı içinde Al Ahli yetkililerini ikna edip transferi bitirmesi bekleniyor.

5 MAÇTA 2 ASİSTLE OYNADI

Belhanda'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. 28 yaşındaki Faslı yıldız, bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 5 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı.

PARTNERKur'an-ı Kerim'de de adı geçiyor! İşte mucize gıdaların inanılmaz faydaları...Kur'an-ı Kerim'de de adı geçiyor! İşte mucize gıdaların inanılmaz faydaları...
Faruk Süren: Mustafa Cengiz kurallara riayet etmeli!Faruk Süren: Mustafa Cengiz kurallara riayet etmeli!
Fatih Terim Süper Lig'de en çok şampiyonluk yaşayan teknik adam konumundaFatih Terim Süper Lig'de en çok şampiyonluk yaşayan teknik adam konumunda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray al-ahli younes belhanda

En Çok Okunan Haberler

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Türk kulüpleri döviz sözleşmelerini Türk Lirası'na çevirecek!

Türk kulüpleri döviz sözleşmelerini Türk Lirası'na çevirecek!

Borussia Dortmund'un Eljif Elmas için Ocak ayında astronomik bir teklif yapacağı iddia edildi

Borussia Dortmund'un Eljif Elmas için Ocak ayında astronomik bir teklif yapacağı iddia edildi

Emre Akbaba'nın performansında Balic'le yaptığı çalışmaların büyük katkısı oldu

Emre Akbaba'nın performansında Balic'le yaptığı çalışmaların büyük katkısı oldu

Yılmaz Vural: Ali Koç, tam benim çalışmak isteyeceğim başkan

Yılmaz Vural: Ali Koç, tam benim çalışmak isteyeceğim başkan

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bu Younes denilen kalas değil 6M, 600K bile etmez. Verin gitsin ne diye yokuş yapıyorsunuz zararına da olsa gönderin.
haydi yavrum al ahli kurtar bizi 6 milyonda olur sene sonunda 4 milyonda etmez hedef #22
üzerine para verelim yeter ki git
ya bırakın pazarlığı, bir an önce kurtulun şu adamdan...!
Diğer Haberler
Tahkim Kurulu Hasan Şaş'ın 3 maçlık cezasını 2 maça indirdi!

Tahkim Kurulu Hasan Şaş'ın 3 maçlık cezasını 2 maça indirdi!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki forma sponsoru THY oldu!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki forma sponsoru THY oldu!

Galatasaray Belhanda için Al Ahli ile pazarlık halinde!

Galatasaray Belhanda için Al Ahli ile pazarlık halinde!

Faruk Süren: Mustafa Cengiz kurallara riayet etmeli!

Faruk Süren: Mustafa Cengiz kurallara riayet etmeli!

Fatih Terim Süper Lig'de en çok şampiyonluk yaşayan teknik adam konumunda

Fatih Terim Süper Lig'de en çok şampiyonluk yaşayan teknik adam konumunda

Emre Akbaba'nın performansında Balic'le yaptığı çalışmaların büyük katkısı oldu

Emre Akbaba'nın performansında Balic'le yaptığı çalışmaların büyük katkısı oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.