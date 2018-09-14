Galatasaray Belhanda için Al Ahli ile pazarlık halinde!

Galatasaray'da Younes Belhanda için müthiş pazarlık...
Trabzonspor maçından sonra gözden düşen Faslı yıldız için Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ahli 6 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. İstanbul'da görüşmeler devam ediyor. Ancak Cimbom, istediği rakamı henüz bulmuş değil.
HER AN TEKLİFİ ARTIRABİLİRLER
Galatasaray Younes Belhanda'yı 8 milyon Euro karşılığında elden çıkarmak istiyor. Bunun için de görüşmeler şu an için tıkanmış durumda. Ancak, BAE ekibi her an teklifi artırabilir.
TRANSFER 2 EKİM'DE BİTİYOR
Birleşik Arap Emirlikleri'nde transfer sezonu 2 Ekim'de sona eriyor. Galatasaray'ın bu süre zarfı içinde Al Ahli yetkililerini ikna edip transferi bitirmesi bekleniyor.
5 MAÇTA 2 ASİSTLE OYNADI
Belhanda'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. 28 yaşındaki Faslı yıldız, bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 5 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı.
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