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Galatasaray'dan tarihe geçecek takas

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.12.2018 09:40 | Son Güncelleme

Galatasaray yönetimi çok konuşulacak bir transfer için düğmeye bastı. Bonuslar hariç yılda 3 milyon 350 bin Euro net ücret alan Belhanda’nın hem maliyetinden kurtulacağını hem de üste para alabileceğini düşünen Galatasaray yönetimi, Wesley Sneijder için Al Gharafa kulübüne takas teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan tarihe geçecek takas

Devre arası transfer döneminde kadroda değişime gidileceğinin sinyalini veren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3. döneminde birlikte çalıştığı Wesley Sneijder’i takımında görmek istiyor.

'Sneijder ve Melo isimlerini duyunca yüzüm gülüyor’ diyerek yönetime sinyali veren tecrübeli teknik adam, saha içinde bir lidere ihtiyaç duyuyor. Oyun kurucu olarak şu anda sakat Belhanda’dan yararlanamayan İmparator, eski öğrencisinin bu görevi başarılı bir şekilde yerine getirebileceğine inanıyor.

BELHANDA'YA İHTİYAÇ YOK
Belhanda’yı orta sahanın ortasında görevlendiren Terim, bir türlü kendisinden beklenen performansı alamadığı için Faslı oyuncuyu gözden çıkardı. 28 yaşındaki oyuncunun yerine daha etkili olabilecek Sneijder’ı takımında görmek isteyen Terim, yönetime de bu yönde rapor bildirdi. Öte yandan Emre Akbaba'nın ikinci yarıda dönüşünü de bekleyen tecrübeli hocanın, Belhanda'ya ihtiyacının olmadığı yönünde rapor verdiği belirtildi.

Bonuslar hariç yılda 3 milyon 350 bin Euro net ücret alan Belhanda’nın hem maliyetinden kurtulmak hem de üste para alabileceğini düşünen yönetim, Sneijder’ın forma giydiği Al Gharafa kulübüne takas teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. Katar ekibiyle sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı oyuncuya karşılık Belhanda artı bir miktar para talep etmeye hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, bu sayede hem taraftarların sevgilisi Sneijder’i yeniden kadroya katıp hem de başka transferlerde kullanmak üzere kasasına para koymayı hedefliyor.

34 yaşındaki Sneijder’a 2 milyon Euro önermeyi planlayan yönetim böylece maaş bütçesinden de 1 milyon 350 bin Euro tasarruf sağlamayı amaçlıyor. (Habertürk)

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