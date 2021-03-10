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Galatasaray Belhanda’yı neden gönderdi, sözleşmesi neden feshedildi? Belhanda ne dedi?

10.03.2021 13:11 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Belhanda’yı neden gönderdi, sözleşmesi neden feshedildi? Belhanda ne dedi?

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 10 numaralı yıldızı Youness Belhanda’nın sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Ligde oynanan Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamalarla gündem olan Belhanda’nı sözleşmesinin haklı sebeple feshedildiği belirtildi.

Süper Lig’de Demir Grup Sivasspor’la oynanan ve 2-2 tamamlanan mücadelenin ardından Youness Belhanda’nın, ‘’Yöneticiler sosyal medyada dolaşacağına sahanın zeminine çözüm bulsun’’ çıkışı, tepki çekmişti. Sarı-kırmızılı yönetimden, Belhanda’nın kadro dışı bırakılması talep edilmişti.

GALATASARAY, BELHANDA’YI NEDEN GÖNDERDİ?

Galatasaray, Younes Belhanda'yla yollarını ayırdığını açıkladı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada yıldız oyuncunun sözleşmesinin tek taraflı feshedildiği belirtildi.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. arasında akdedilen 3 Temmuz 2017 tarihli Profesyonel Futbolcu Transfer Sözleşmesi, Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Younes Belhanda'nın Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14. Maddesi uyarınca 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir."

31 yaşındaki futbolcunun feshedilen sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu.

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BELHANDA NE DEDİ?

Demir Grup Sivasspor'la oynanan ve 2-2 berabere kalınan maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, saha şartlarının kendilerini etkilediğini belirten Younes Belhanda, pas oyunları oynamakta güçlük çektiklerini vurgulayarak, Florya'daki sahanın bile Türk Telekom Stadyumu'ndaki zeminden iyi olduğunu söylemişti.

Buradaki sahanın zemininin düzeltilmesi gerektiğini kaydeden Younes Belhanda, daha sonra Instagram'dan yaptığı açıklamayla, yanlış anlaşıldığını kaydederek, Galatasaray'ın yönetimine saygı duyduğunu ve kulüpte herkesle iyi ilişkileri olduğunu aktarmıştı.

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