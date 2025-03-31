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Galatasaray Beşiktaş'a mağlup oldu tüm hesaplar değişti! 3 puan farkla şampiyon olduğunu duyurdular

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
31.03.2025 21:33
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Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray şampiyonluk yarışında büyük bir yara alırken Euro Club Index şampiyonluk tahminini güncelledi. İşte detaylar...

Galatasaray Beşiktaş'a mağlup oldu tüm hesaplar değişti! 3 puan farkla şampiyon olduğunu duyurdular

Galatasaray’ın Beşiktaş’a yenilmesinin ardından futbol veri sitesi Euro Club Index de Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun şampiyonuna ilişkin tahminlerini güncelledi.

TAHMİNİ GÜNCELLEDİ!

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Galatasaray'ın yüzde 90.6 olarak verilen şampiyonluk ihtimali, bu hafta yüzde 79.4 olarak güncellendi.

FENERBAHÇE %20.6 İHTİMALLE ŞAMPİYON

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Fenerbahçe'nin geçen hafta yüzde 9.5 olarak verilen şampiyonluk ihtimali yüzde 20.6 olarak güncellendi.

Euro Club Index’e göre ilk 5 sıra şu şekilde:

1 -GALATASARAY: 91 PUAN

2- FENERBAHÇE: 88 PUAN

3- BEŞİKTAŞ: 64 PUAN

4- SAMSUNSPOR: 62 PUAN

5- EYÜPSPOR: 56 PUAN

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Süper Lig son dakika Şampiyon fenerbahçe galatasaray
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