Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray taraftarı Fenerbahçe atkısı yaktı!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide 345. kez karşılaşacak olan Galatasaray ile Beşiktaş maçı öncesi siyah-beyazlı taraftarlar Vodafone Stadyumu’ndan otobüslerle, polis ekiplerini eşliğinde Türk Telekom Stadyumuna harekete etti.
Galatasaray taraftarı ise Beyoğlu Galatasaray Meydanı’nda toplandı. İstiklal Caddesi üzerinden kortej halinde yürümeye başlayan taraftarlar cadde üzerinde sloganlar atmaya başladı. Grup bir süre sonra ortaya çıkarttıkları Fenerbahçe atkısını yırtarak ayaklarıyla çiğnedi.
Daha sonra yürüyüşe devam eden taraftarlar, Taksim Meydanı’nda meşaleler yakarak stada doğru hareket etti.
Dortmund'un işi mucizelere kaldı
Yanal'dan mesaj! 'Sezon sonu açıklayacağız'
Ve Valbuena anlaşmayı açıkladı!
Derbi öncesi G.Saray'da sakatlık şoku!
Bayern rahat kazandı
Batuhan Karadeniz inanılmazı başardı!
Quaresma 11’e dönüyor
Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı açıklaması!
Galatasaray’ın derbi galibiyeti yok
Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet
Trabzon, Avrupa aşkına
Juve'yi Ronaldo kurtardı
Göreve geldikten 3 ay sonra istifa etti
Fenerbahçe transfer bombayı patlattı
Menemen Belediye'den tarihi başarı!
Spor Toto 1. Lig'den dünya devine imzayı attı!
Efsane isim geri dönüyor
Okuyucu Yorumları 22 yorum