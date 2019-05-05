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Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray taraftarı Fenerbahçe atkısı yaktı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.05.2019 17:28 | Son Güncelleme

Galatasaray ile Beşiktaş maçı öncesi Taksim’de toplanan taraftarlar kortej halinde meydana yürüdü. Meşaleler yakarak sloganlar atan grup, Fenerbahçe atkılarını yırtarak ezdi.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray taraftarı Fenerbahçe atkısı yaktı!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide 345. kez karşılaşacak olan Galatasaray ile Beşiktaş maçı öncesi siyah-beyazlı taraftarlar Vodafone Stadyumu’ndan otobüslerle, polis ekiplerini eşliğinde Türk Telekom Stadyumuna harekete etti.

Galatasaray taraftarı ise Beyoğlu Galatasaray Meydanı’nda toplandı. İstiklal Caddesi üzerinden kortej halinde yürümeye başlayan taraftarlar cadde üzerinde sloganlar atmaya başladı. Grup bir süre sonra ortaya çıkarttıkları Fenerbahçe atkısını yırtarak ayaklarıyla çiğnedi.

Daha sonra yürüyüşe devam eden taraftarlar, Taksim Meydanı’nda meşaleler yakarak stada doğru hareket etti.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş derbi taraftar

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Ciğeri beş para etmez adi himmetçilerden ne beklenir !!! Şereften yoksun mbesiller !
bir gs li olarak hic hos bi goruntu degil
seref yoksunu it sürüsü. gece yatiyonuz fb sabah kalkiyonuz fb. bjk macina gidiyon fb atkilariyla. ne koymussa fenerim içinde acisini birakmis
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