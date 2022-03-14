Galatasaray-Beşiktaş derbisinde olay! Kenan Karaman...

UEFA Avrupa Ligi'de Barcelona maçı öncesi Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray'da savunma göz doldurdu. Siyah-beyazlı hücum oyuncularına nefes aldırmayan Galatasaraylılar müthiş bir maç çıkarttı. Beşiktaş'ta eleştiri oklarında ise yine Kenan Karaman vardı...

SAÇ BAŞ YOLDURTTU!

Karşılaşmanın henüz 17. dakikasında 4 top kaybı yapan Kenan Karaman'a sosyal medyada tepki çok büyük oldu. Türkiye gündeminde 1. sıraya kadar yükselen Kenan Karaman'a taraftarlar büyük tepki gösteriyor.

(Görüntüler beIN SPORS'tan alınmıştır.)

