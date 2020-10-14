SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Dorukhan'a kancayı taktı

Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Dorukhan'a kancayı taktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.10.2020 17:12 | Son Güncelleme

Sezona bomba gibi bir giriş yaptıktan sonra UEFA Avrupa Ligi play-off turunda elenen, Süper Lig'de de son iki maçından galibiyet çıkaramayan Galatasaray'da transfer çalışmaları şimdiden başladı. Hem ara transfer dönemi hem de gelecek sezon için girişimlerine start veren Cimbom, ezeli rakibi Beşiktaş'ın yıldız futbolcusunu Dorukhan Toköz'ü kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar...

Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Dorukhan'a kancayı taktı

Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.Ligdeki son iki maçından yalnızca 1 puan çıkarabilen sarı-kırmızılılarda gözler şimdiden transfere çevrildi.2020/2021 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Cimbom, yaptığı takviyelerle taraftarlarını memnun edememişti.Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde Oghenekaro Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Fatih Öztürk ve Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan hamleleriyle kadrosunu güçlendirmişti.Gelen isimlerin yanında birçok isimle de yollarını ayıran Galatasaray'da kiralık oyuncular dahil 23 futbolcu takımdan gönderilmişti.

DORUKHAN BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Kadrosunu büyük ölçüde yenileyerek 2020/2021 sezonuna giriş yapan sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin bitmesinin ardından zaman kaybetmeden ara transfer dönemi ve gelecek yıl için çalışmalarına başladı. Beşiktaş, verdiği zam oranını beğenmeyen Dorukhan Toköz sözleşme yenilemeyi reddetti. Genç oyuncunun durumu Galatasaray cephesi tarafından da yakından takip ediliyor. Özellikle Fatih Terim'in çok istediği oyuncuların başında gelen Dorukhan'ın transferine yoğun mesai harcanıyor.

0x0-galatasaraydan-cok-konusulacak-transfer-besiktasin-yildizi-aslan-olacak-1602681286956

ABDURRAHİM ALBAYRAK DEVREDE

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Dorukhan Toköz'ün Beşiktaş'tan ayrılma durumu ortaya çıkması durumunda oyuncunun sarı-kırmızılı formayı giymesi için tüm önlemleri almaya çalışıyor.Yönetimin önümüzdeki günlerde milli futbolcu için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.

DORUKHAN TOKÖZ KİMDİR?

21 Mayıs 1996 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Dorukhan Toköz, futbola Eskişehirspor altyapısında başladı.2018 yılında 150 bin Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan Dorukhan, kısa süre içerisinde gösterdiği başarılı performansla milli takıma kadar yükseldi.Bu sezon siyah-beyazlı formayla 6 maçta görev alan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 asist kaydetti.A Milli Futbol Takım'ımızın formasını da 7 kez terleten başarılı futbolcunun 1 golü bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yapay zeka şoku! Yanlış bilgi yaymak için... Yapay zeka şoku! Yanlış bilgi yaymak için...
Galatasaray'da o isim kadro dışı bırakıldı!Galatasaray'da o isim kadro dışı bırakıldı!
Trabzonspor'dan sürpriz ilk 11Trabzonspor'dan sürpriz ilk 11
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu
Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeler geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeler geliyor
Muslera ile sözleşme yenileniyor
Muslera ile sözleşme yenileniyor
'Sözleşmem feshedilebilir'
'Sözleşmem feshedilebilir'
'Falcao dünyanın en iyi golcülerinden'
'Falcao dünyanın en iyi golcülerinden'
Zenit hükmen yenildi
Zenit hükmen yenildi
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
2 bomba birden! Onyekuru ve Bruma...
2 bomba birden! Onyekuru ve Bruma...
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Onyekuru geri dönüyor!
Onyekuru geri dönüyor!
Roma'dan Galatasaray'a 25 milyon euro!
Roma'dan Galatasaray'a 25 milyon euro!
Galatasaray yılın bombasını patlatıyor!
Galatasaray yılın bombasını patlatıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Dorukhan'a kancayı taktı
Galatasaray'a ezeli rakipten transfer bombası!
Galatasaray Muslera ile sözleşme uzatıyor (Fernando Muslera kimdir?)
Muslera ile sözleşme yenileniyor
Galatasaray'da Nijeryalı genç oyuncu Valentine Ozornwafor'un lisansı çıkarılmadı
Galatasaray'da o isim kadro dışı bırakıldı!
Galatasaray, Muslera'nın sözleşmesini uzatacak
Galatasaray'da flaş Muslera gelişmesi! Görüşmeler...
James Rodriguez: Falcao dünyanın en iyi golcülerinden
Falcao dünyanın en iyi golcülerinden
Galatasaray'a sakat futbolculardan müjdeli haber!
G.Saray'a sakat futbolculardan müjdeli haber!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.