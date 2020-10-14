Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Dorukhan'a kancayı taktı

Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.Ligdeki son iki maçından yalnızca 1 puan çıkarabilen sarı-kırmızılılarda gözler şimdiden transfere çevrildi.2020/2021 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Cimbom, yaptığı takviyelerle taraftarlarını memnun edememişti.Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde Oghenekaro Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Fatih Öztürk ve Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan hamleleriyle kadrosunu güçlendirmişti.Gelen isimlerin yanında birçok isimle de yollarını ayıran Galatasaray'da kiralık oyuncular dahil 23 futbolcu takımdan gönderilmişti.

DORUKHAN BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Kadrosunu büyük ölçüde yenileyerek 2020/2021 sezonuna giriş yapan sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin bitmesinin ardından zaman kaybetmeden ara transfer dönemi ve gelecek yıl için çalışmalarına başladı. Beşiktaş, verdiği zam oranını beğenmeyen Dorukhan Toköz sözleşme yenilemeyi reddetti. Genç oyuncunun durumu Galatasaray cephesi tarafından da yakından takip ediliyor. Özellikle Fatih Terim'in çok istediği oyuncuların başında gelen Dorukhan'ın transferine yoğun mesai harcanıyor.