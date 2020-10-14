Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Dorukhan'a kancayı taktı

Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.Ligdeki son iki maçından yalnızca 1 puan çıkarabilen sarı-kırmızılılarda gözler şimdiden transfere çevrildi.2020/2021 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Cimbom, yaptığı takviyelerle taraftarlarını memnun edememişti.Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde Oghenekaro Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Fatih Öztürk ve Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan hamleleriyle kadrosunu güçlendirmişti.Gelen isimlerin yanında birçok isimle de yollarını ayıran Galatasaray'da kiralık oyuncular dahil 23 futbolcu takımdan gönderilmişti.
Kadrosunu büyük ölçüde yenileyerek 2020/2021 sezonuna giriş yapan sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin bitmesinin ardından zaman kaybetmeden ara transfer dönemi ve gelecek yıl için çalışmalarına başladı. Beşiktaş, verdiği zam oranını beğenmeyen Dorukhan Toköz sözleşme yenilemeyi reddetti. Genç oyuncunun durumu Galatasaray cephesi tarafından da yakından takip ediliyor. Özellikle Fatih Terim'in çok istediği oyuncuların başında gelen Dorukhan'ın transferine yoğun mesai harcanıyor.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Dorukhan Toköz'ün Beşiktaş'tan ayrılma durumu ortaya çıkması durumunda oyuncunun sarı-kırmızılı formayı giymesi için tüm önlemleri almaya çalışıyor.Yönetimin önümüzdeki günlerde milli futbolcu için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.
21 Mayıs 1996 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Dorukhan Toköz, futbola Eskişehirspor altyapısında başladı.2018 yılında 150 bin Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan Dorukhan, kısa süre içerisinde gösterdiği başarılı performansla milli takıma kadar yükseldi.Bu sezon siyah-beyazlı formayla 6 maçta görev alan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 asist kaydetti.A Milli Futbol Takım'ımızın formasını da 7 kez terleten başarılı futbolcunun 1 golü bulunuyor.
'Falcao dünyanın en iyi golcülerinden'
İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i
'Sözleşmem feshedilebilir'
Muslera ile sözleşme yenileniyor
Nazım Sangare formayı kapıyor!
Mesut Özil'den Azerbaycan'a destek
Galatasaray'da o isim kadro dışı bırakıldı!
Beşiktaş'ta 3 ismin lisansı çıkartılmadı
Önce bir yumruk, ardından da tokat attım
Hakan Çalhanoğlu, dünya devine gidiyor!
Juventus'un Merih Demiral için istediği rakam belli oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum