Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle: Seyircisiz maç internetten nasıl canlı izlenir?

Galatasaray Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Zirve yarışında ilk üçte olan Trabzonspor, Başakşehir, ve Galatasaray bugün çok kritik maçlara çıkacaklar. İlk sıradaki Trabzonspor 2. sıradaki Başakşehir ile oynarken Galatasaray evinde Beşiktaş ile zorlu bir derbi mücadelesi verecek.

Üçüncü sıradaki Galatasaray için Beşiktaş maçı çok kritik. Çünkü Başakşehir ve Trabzon’un beraberliği durumunda Sarı kırmızılılar iki takımla birden puan farkını 1’e indirebilecek.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLEME

Ligde son 5 maçında4 galibiyet 1 beraberlik ile iyi bir performans gösteren Galatasaray’ın rakibi beşiktaş son 5 maçında 3 galibiyet,1 beraberlik, 1 de mağlubiyet yaşadı.

Maçı Abdulkadir Bitigen ve ekibi yönetecek. Karşılaşma Süper Lig’in yayın haklarına sahip Beinsports tarafından yayımlayacak. Aboneliğiniz yoksa hafta sonu paketini satın alarak Galatasaray Beşiktaş maçını beinConnet ile internetten canlı izleyebilirsiniz. Alternatif olarak maçı Mynet’in dakika dakika güncellenen canlı anlatımı ile de takip edebilirsiniz.