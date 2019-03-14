Galatasaray - Beşiktaş maçı için Japonya'dan 2 bin kişi Passolig kartı başvurusu!

Japon gazeteci Tomoe Tsuchiya, TGRT HABER Spor Müdürü Sabri Ugan'ın sunduğu Maç Yeni Başlıyor programında, Beşiktaş ve Kagawa ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Konyaspor maçı sonrası basın toplantısında Şenol Güneş'e sorduğu sorularla bütün Türkiye'nin dikkatini çeken dikkat çeken Tsuchiya, Kagawa'nın, Beşiktaş sayesinde yeniden milli takıma çağırılacağını söyledi. Galatasaray-Beşiktaş derbisi için de 2 bin Japon'un Passolig başvurusu yaptığını açıkladı.

Kagawa, Asya Kupası'na çağırılmamıştı. Çünkü Dortmund'ta oynamıyordu. Sonra Şenol Güneş ona şans verdi. Kagawa büyük ihtimalle Beşiktaş sayesinde yeniden milli takıma çağrılacak. Japonya'dan bu bilgiler geliyor.

Japonya'da Nagatamo'dan dolayı Galatasaray, Kagawa'dan dolayı da Beşiktaş tanınıyor. 2002 Dünya Kupası'ndan ötürü de Türk Milli Takımı iyi biliniyor. O zaman Türkiye'nin teknik direktörü Şenol Güneş'ti. Japonya'da Fatih Terim'den daha çok Şenol Güneş bilinir. Çünkü Japonlar pek Avrupa Şampiyonası izlemez. Dünya Kupası'nı hatırlar.