Galatasaray Beşiktaş maçı için heyecan dorukta. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Nef Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği maça ilişkin detayları öğrenmek isteyen futbolseverler, Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Maça ilişkin ayrıntılar haberimizde.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Beşiktaş maçı 14 Mart Pazartesi (bugün= saat 20:00'de karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda oynanacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Candaş Elbil yapacak. Galatasaray - Beşiktaş maçının 4. hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Beşiktaş maçı, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Öte yandan Galatasaray'ın 6 maç için satışa çıkardığı kombinelerin tümü tükendi. Bunun dışında Galatasaray Spor Kulübü'nden edinilen bilgiye göre saat 13.00 itibariyle kombinelerle birlikte satılan bilet sayısı 40 binin üzerinde.

Galatasaray Beşiktaş maçının başlama saatine kadar bu sayının 45 bini geçeceği ön görülüyor.

