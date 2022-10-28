Galatasaray, Beşiktaş maçı öncesi derin bir nefes aldı! 10 kişi Fatih Karagümrük karşısında 3 puan geldi...

Süper Lig 'de haftanın açılış maçı Karagümrük ile Galatasaray arasında oynandı. 3 haftadır galibiyet hasreti çeken Galatasaray'da tek şart bu maçı kazanmaktı. Beşiktaş maçı öncesi moral depolamak isteyen sarı-kırmızılılar, Fatih Karagümrük'ün maçın 33. dakikasında kırmızı kart görmesiyle kontrolü eline aldı. Karşılaşmanın ikinci yarısında açılan Galatasaray sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılıların gollerini Emre Taşdemir ve Juan Mata kaydetti.

OLIVEIRA YİNE KAÇIRDI!

Maçın 13. dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan Oliveira, iki rakibinden sıyrılarak şutunu çekti. Savunmaya çarpan top kornere gitti.

MAÇIN HAKEMİ KIRMIZI KART VERDİ!

Karagümrük'te Adnan Uğur, 33. dakikada VAR incelemesi sonrasında direkt kırmızı kart gördü.

GOL İPTAL EDİLDİ

Maçın ikinci yarısının henüz başında köşe vuruşundan ceza sahasına gönderilen topa Nelsson kafayı vurdu. Kaleci Viviano'dan dönen topu Emin Bayram tamamladı. VAR kontorlünün ardından faul olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

TOP AĞLARDA VE GOL!

İptal edilen golden dakikalar sonra sağ kanatta topla buluşan Rashica'nın ceza sahasına çevirdiği topa Emre Taşdemir kafayı vurdu. Top yere çarparak filelere gitti. Galatasaray bu skorla 1-0 öne geçti.

JUAN MATA 2-0 YAPTI

Maçın 85. dakikasında topla ceza sahasında buluşan Mata, kaleci Viviano'yu mağlup etti ve maçın skorunu belirledi. Juan Mata, Galatasaray formasıyla ilk golünü atmış oldu.



