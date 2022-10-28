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Galatasaray, Beşiktaş maçı öncesi derin bir nefes aldı! 10 kişi Fatih Karagümrük karşısında 3 puan geldi...

28.10.2022 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 haftadır galip gelemeyen Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı mücadeleye damga vurdu. Maçın başından sonuna kadar baskılı bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar taraftarından tam not aldı. Fatih Karagümrük'ün maçın 33. dakikasında kırmızı kart görmesi Galatasaray'ın oyununu bir hayli kolaylaştırdı. Okan Buruk'un öğrencileri zorlu Fatih Karagümrük deplasmanından 2-0'lık galibiyetle döndü.

Galatasaray, Beşiktaş maçı öncesi derin bir nefes aldı! 10 kişi Fatih Karagümrük karşısında 3 puan geldi...
Emre Taşdemir

Emre Taşdemir

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig 'de haftanın açılış maçı Karagümrük ile Galatasaray arasında oynandı. 3 haftadır galibiyet hasreti çeken Galatasaray'da tek şart bu maçı kazanmaktı. Beşiktaş maçı öncesi moral depolamak isteyen sarı-kırmızılılar, Fatih Karagümrük'ün maçın 33. dakikasında kırmızı kart görmesiyle kontrolü eline aldı. Karşılaşmanın ikinci yarısında açılan Galatasaray sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılıların gollerini Emre Taşdemir ve Juan Mata kaydetti.

OLIVEIRA YİNE KAÇIRDI!

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Maçın 13. dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan Oliveira, iki rakibinden sıyrılarak şutunu çekti. Savunmaya çarpan top kornere gitti.

MAÇIN HAKEMİ KIRMIZI KART VERDİ!

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Karagümrük'te Adnan Uğur, 33. dakikada VAR incelemesi sonrasında direkt kırmızı kart gördü.

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GOL İPTAL EDİLDİ

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Maçın ikinci yarısının henüz başında köşe vuruşundan ceza sahasına gönderilen topa Nelsson kafayı vurdu. Kaleci Viviano'dan dönen topu Emin Bayram tamamladı. VAR kontorlünün ardından faul olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

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TOP AĞLARDA VE GOL!

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İptal edilen golden dakikalar sonra sağ kanatta topla buluşan Rashica'nın ceza sahasına çevirdiği topa Emre Taşdemir kafayı vurdu. Top yere çarparak filelere gitti. Galatasaray bu skorla 1-0 öne geçti.

JUAN MATA 2-0 YAPTI

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Maçın 85. dakikasında topla ceza sahasında buluşan Mata, kaleci Viviano'yu mağlup etti ve maçın skorunu belirledi. Juan Mata, Galatasaray formasıyla ilk golünü atmış oldu.


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