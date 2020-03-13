Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz mi olacak? beinSport ne yapacak?

Corona virüs nedeniyle Türkiye’de eğitimden, iş dünyasına pek çok alanda özellikle de kalabalık mekanlarla ilgili önlemler alınıyor. Buna bağlı olarak Nisan sonuna kadar maçların şifresiz oynanması kararı alındı. Avrupa’da alınan bu karara ek olarak Örneğin İngiltere’de maçlar şifresiz yayımlanacak. Peki Türkiye’de benzer bir karar alınır mı? Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz yayınlanır mı merak ediliyor. Beinsport ne yapacak?
İngiltere’de alınan şifresiz yayın kararı Türkiye’de de futbol severleri bir beklentiye soktu. Özellikle Pazar günü oynanacak Galatasaray Beşiktaş derbisini izleyebilmek için beinSport’tan şifresiz yayın kararı almasını bekliyorlar.
Galatasaray Beşiktaş maçının taraftarsız oynanacak olmasının Digitürk aboneli kafe ve restoranlarda yığılma olabileceği konuşuluyor.
Twitter’da da futbolseverler, #maclarsifresizyayinlansin, #digiturk ve #beinsports hastagleri ile maçların şifresiz gösterilmesi için çağrıda bulunuyorlar.
Su ortam emin olun stadlardan daha fazla risk taşıyor #maclarsifresizyayinlansin pic.twitter.com/sgDUMsZyHq— Antalya_07 (@adnan_ask) March 13, 2020
Maçları ertelemediğiniz sürece millet kapalı ortamlarda maç izleyecek. Seyircisiz oynatmak çözüm değil. Ya #maclarertelensin yada #maclarsifresizyayinlansin pic.twitter.com/OOyiVODsLy— Yaman doğan (@30cmlikofsayt) March 13, 2020
Maçlar seyircisiz oynanacakmış ya!— ANGARALI SEFER (@EytDelisefer) March 13, 2020
Şimdi biz futbolseverler de maçları izlemek için
Cafe, Bar, Kıraathanelere gideceğiz.
Sn Devletlülerimiz bu büyük risk!
Lütfen #BeinSport maçları şifresiz yayınlasın,
hem malum Alkol şişede durduğu gibi de
durmuyor.#MaçlarŞifresizYayınlansın
yayın haklarına uygun olarak, bütün spor kanallarına maçlar verilmeli. #maclarsifresizyayinlansin— Cansu Kaya (@canskaya0) March 13, 2020
yayın haklarına uygun olarak, bütün spor kanallarına maçlar verilmeli. #maclarsifresizyayinlansin— Cansu Kaya (@canskaya0) March 13, 2020
Sosyal medyadaki şifresiz yayın talebine ise bazı Digitürk abonelerinden tepki geldi. Kendilerinin para verdiğini hatırlatarak böyle bir uygulamanın yapılmaması gerektiğini açıkladılar.
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