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Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz mi olacak? beinSport ne yapacak?

FUTBOL HABERLERİ  | 13.03.2020 16:34 | Son Güncelleme

Türkiye’de maçların seyircisiz oynanması kararı sonrası gözler beinSports’a çevrildi. İngiltere’de maçların seyircisiz oynanması kararına ek olarak maçlar şifresiz yayımlanacak. Peki Türkiye’de de cafelerin, restoranların maç izlemek isteyenlerle dolup taşması ihtimaline karşı böyle bir önlem alınır mı? Galatasaray Beşiktaş derbisi şifresiz izlenir mi?

Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz mi olacak? beinSport ne yapacak?

Corona virüs nedeniyle Türkiye’de eğitimden, iş dünyasına pek çok alanda özellikle de kalabalık mekanlarla ilgili önlemler alınıyor. Buna bağlı olarak Nisan sonuna kadar maçların şifresiz oynanması kararı alındı. Avrupa’da alınan bu karara ek olarak Örneğin İngiltere’de maçlar şifresiz yayımlanacak. Peki Türkiye’de benzer bir karar alınır mı? Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz yayınlanır mı merak ediliyor. Beinsport ne yapacak?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ YAYIMLANACAK?

İngiltere’de alınan şifresiz yayın kararı Türkiye’de de futbol severleri bir beklentiye soktu. Özellikle Pazar günü oynanacak Galatasaray Beşiktaş derbisini izleyebilmek için beinSport’tan şifresiz yayın kararı almasını bekliyorlar.

Galatasaray Beşiktaş maçının taraftarsız oynanacak olmasının Digitürk aboneli kafe ve restoranlarda yığılma olabileceği konuşuluyor.

SOSYAL MEDYA’DA MAÇLAR ŞİFRESİZ YAYINLANSIN HASTAG’İ

Twitter’da da futbolseverler, #maclarsifresizyayinlansin, #digiturk ve #beinsports hastagleri ile maçların şifresiz gösterilmesi için çağrıda bulunuyorlar.

ŞİFRESİZ MAÇ TALEBİNE TEPKİ

Sosyal medyadaki şifresiz yayın talebine ise bazı Digitürk abonelerinden tepki geldi. Kendilerinin para verdiğini hatırlatarak böyle bir uygulamanın yapılmaması gerektiğini açıkladılar.

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