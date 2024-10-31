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Galatasaray - Beşiktaş maçının yankıları devem ediyor... İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'den derbi açıklaması! ''TFF Başkanı söz verdi''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
31.10.2024 21:59
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Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi maçının yankıları hala sürüyor. Siyah - beyazlılarda ikinci başkan Hüseyin Yücel, derbinin ardından yeni açıklamalarda bulundu. TFF Başkanı ile görüştüklerini dile getiren Yücel, verdiği kararlarla derbinin önüne geçen Arda Kardeşler hakkında da konuştu. İşte detaylar...

Galatasaray - Beşiktaş maçının yankıları devem ediyor... İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'den derbi açıklaması! ''TFF Başkanı söz verdi''

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin yankıları devam ediyor. Son olarak Beşiktaş cephesinden yeni bir açıklama geldi.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Gündem Beşiktaş'a konuştu.

''ARDA KARDEŞLER'E HINCIMIZ GEÇMEDİ''

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Gündem Beşiktaş'a konuşan İkinci Başkan Hüseyin Yücel, "Çok kötü bir Galatasaray maçı geçirdik. Rezalet hakem yönetimi vardı. Sıkıntımız onunla da kalmadı. Maçın bitiminde Sezgin kardeşimizin ufak bir arbededen dolayı içeri alınması söz konusu oldu. 2-3 gündür uyumuyoruz. Dün güzel haberi aldık. Sezgin kardeşimiz, tutuksuz olarak yargılanacak. Arda Kardeşler'e olan hıncımız geçmedi. Tamamen maça etki eden bir hakem yönetimi oldu. Şu an tüm camia kenetlenmiş durumda. Her şeye ve herkese rağmen ileri bakmak durumundayız." ifadelerini kullandı.

''TFF BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜK''

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Sözlerine devam eden Yücel, "TFF Başkanı ile Ankara'da görüştük. Galatasaray maçına ilişkin konuştuk. Olayların nasıl cereyan ettiğinin farkında olduğunu ve gereğinin yapılacağının sözünü verdi. Arda Kardeşler'e ilk yarının sonuna kadar maç verilmeyeceği yönünde haberler çıktı ama bu yetmez, biz sonuna kadar kovalayacağız. TFF'ye güveniyorum." diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

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