Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir PFDK'ya sevk edildi!

Spor Toto Süper Lig'in ve Spor Toto 1. Lig Play-off Finali'nin ardından alınan sevk kararları açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen ekipler şöyle:

"1- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 18.05.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 19.05.2018 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 19.05.2018 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.