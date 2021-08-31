Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe haberleri! Bomba transferi teknik direktör açıkladı

Avrupa’da transfer sezonu bugün itibarıyla sona ererken, Türkiye’de 8 Eylül’de bitecek. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş, bu sezonda başarısını sürdürmek için transferlerine hız kesmeden devam ediyor. Aynı şekilde Galatasaray ve Fenerbahçe de kadrosunu güçlendirmek için yıldız futbolcuları yakın markaja aldı. İşte transferde yaşanan son dakika gelişmeleri…

BEŞİKTAŞ’IN YENİ TRANSFERİNİ TEKNİK DİREKTÖR RESMEN AÇIKLADI

Geçen sene başarılı bir sezon geçiren Sergen Yalçın, bu sene de aynı başarıyı göstermek için transfer sezonunda da canla başla çalışıyor. Başarılı teknik adam, son transferi resmen açıkladı. TRT Spor’a konuşan Yalçın, "6 tane yabancının kulübede oturması doğru mu? Oyuncu nasıl yetişir, nerede yetişir? Oyuncu yetiştirmek için 3 tane oynatmak mı gerekir? Tesislere bakalım, oyuncuların okuluna bakın, beslenmesine bakın... Oyuncu bana geldiğinde 2 sene oynayacak hale gelsin diye uğraşıyoruz. Bunların altyapıda olması gerekiyor. Rıdvan'ı kiralar mıyız? Utku'yu Karagümrük'e kiralıyoruz. Montero'yu tamamen alacağız." dedi.

Önümüzdeki günlerde Montero’nun bonservisi ile birlikte tamamen alınması bekleniyor.

FENERBAHÇE ARADIĞI GOLCÜYÜ BULDU

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme Los Angeles FC forması giyen Uruguaylı futbolcu Diego Rossi ismi gelmişti. Asıl mevkisi sol kanat olan ancak santrafor bölgesinde de görev yapabilen Rossi, saat 14.00'te İstanbul'a gelecek.

Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise tam 18 milyon Euro.

İşte Fenerbahçe’nin o açıklaması:

21 YAŞINDAKİ FORVET DE FENERBAHÇE’YE GELECEK

Fotomaç’ın haberine göre UEFA'ya 2 Eylül'e kadar yeni futbolcu listesini vermek zorunda olan Fenerbahçe, transferde artık son düzlüğe girdi. Golcü arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin gündemine ise yeni bir isim geldi. Yönetimin, ABD'de Orlanda City forması giyen Daryl Dike için bilgi aldığı iddia edildi. Son dönemdeki performansıyla ABD Milli Takımı'nın da kadrosuna giren 21 yaşındaki golcü futbolcu için kulübü 10 milyon euro talep ediyor.

GALATASARAY’DA GİDECEK BİR İSİM DAHA BELLİ OLDU

Galatasaray 'da geçtiğimiz sezon sonunda Emre Akbaba'nın sözleşmesi son ermişti. Bu sezon başlamadan önce Temmuz ayı içerisinde Emre Akbaba yeni sözleşmeye imza atmıştı. Fakat yeni oluşan kadro yapılanmasında kendisine yer bulmakta zorlanan ve ayrılması gündeme gelen Emre Akbaba, bir başka dev kulüp ile transfer görüşmelerine başladı.

LİBYALI FUTBOLCU İÇİN SARI-KIRMIZILILAR GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Süper Lig'de ilk 3 haftada topladığı 7 puanla dikkat çeken Galatasaray'da gözler 6 numara transferine çevrildi. Gedson için Benfica'dan bir türlü olumlu dönüş alamayan sarı kırmızılı yöneticiler, Braga'nın kapısını çaldı. Libyalı ön libero Al Musrati'nin transfer edilmesi için yoğun görüşmeler yapılıyor.





