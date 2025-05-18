Galatasaray beşinci yıldızını taktı! Yurdun dört bir yanında büyük bir coşku var... Fenerbahçe bayrağı dikkat çekti

Sezona 25'inci şampiyonluk parolası ile başlayan Galatasaray sezonun bitimine 2 hafta kala hedefini gerçekleştirdi. Evinde Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, ligi ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde bitirmeyi garantiledi.

GALATASARAY'IN ÜÇÜNCÜ GOLÜ MUSLERA'DAN GELDİ

Kayserispor maçında üçüncü gol, Galatasaray'ın kaptanı kaleci Fernando Muslera'dan gelirken, Muslera'nın golü sonrası taraftarlar sokaklara döküldü.

5. YILDIZ BÜYÜK COŞKUYLA KUTLANIYOR

25'inci şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'ın bu başarısı ülkenin dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanıyor.

FLORYA'DA MEŞALELER YANDI

Birçok Galatasaraylı taraftarın bulunduğu Florya'da şampiyonluk kutlamaları bu şekilde kutlandı:

MANİSA'DAKİ GALATASARAYLI'LAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Manisa'daki Galatasaraylılar şampiyonluğu kutlamak için sokaklara döküldü.

Benzer görüntüler Aydın'da da yaşandı. Maçın bitimiyle Aydın'da bulunan Galatasaraylı taraftarlar dışarıya çıktı.

TABUTA FENERBAHÇE BAYRAĞI SERİLDİ

Kayseri'de de Galatasaraylı taraftarlar sokaklara döküldü. Kutlamalarda Fenerbahçe bayrağı sarılmış tabut ise dikkatlerden kaçmadı.

BAŞKENT SARI KIRMIZI

Öte yandan Başkent Ankara'da da Galatasaray'ın şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutlandı.

Ellerine bayraklarını alan taraftarlar sokaklara döküldü.