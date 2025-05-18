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Galatasaray beşinci yıldızını taktı! Yurdun dört bir yanında büyük bir coşku var... Fenerbahçe bayrağı dikkat çekti

Galatasaray evinde oynadığı Kayserispor karşılaşmasını 3-0 kazanarak 25'inci şampiyonluğunu ilan etti ve beşinci yıldızı taktı. Galatasaray'ın bu başarısı taraftarlarını sokağa dökerken, yurdun dört bir yanında kutlamalar yapıldı. Galatasaraylı taraftarların yoğun bulunduğu Florya'da meşaleler yanarken, Kayseri'deki kutlamalarda Fenerbahçe bayrağı serilmiş tabut taşınması dikkatten kaçmadı. İşte detaylar...

Galatasaray beşinci yıldızını taktı! Yurdun dört bir yanında büyük bir coşku var... Fenerbahçe bayrağı dikkat çekti
Melih Kadir Yılmaz

Sezona 25'inci şampiyonluk parolası ile başlayan Galatasaray sezonun bitimine 2 hafta kala hedefini gerçekleştirdi. Evinde Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, ligi ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde bitirmeyi garantiledi.

GALATASARAY'IN ÜÇÜNCÜ GOLÜ MUSLERA'DAN GELDİ

Kayserispor maçında üçüncü gol, Galatasaray'ın kaptanı kaleci Fernando Muslera'dan gelirken, Muslera'nın golü sonrası taraftarlar sokaklara döküldü.

5. YILDIZ BÜYÜK COŞKUYLA KUTLANIYOR

25'inci şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'ın bu başarısı ülkenin dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanıyor.

FLORYA'DA MEŞALELER YANDI

Birçok Galatasaraylı taraftarın bulunduğu Florya'da şampiyonluk kutlamaları bu şekilde kutlandı:

floryaaaa

MANİSA'DAKİ GALATASARAYLI'LAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Manisa'daki Galatasaraylılar şampiyonluğu kutlamak için sokaklara döküldü.

manisa

Benzer görüntüler Aydın'da da yaşandı. Maçın bitimiyle Aydın'da bulunan Galatasaraylı taraftarlar dışarıya çıktı.

aydın

TABUTA FENERBAHÇE BAYRAĞI SERİLDİ

Kayseri'de de Galatasaraylı taraftarlar sokaklara döküldü. Kutlamalarda Fenerbahçe bayrağı sarılmış tabut ise dikkatlerden kaçmadı.

kayseri

BAŞKENT SARI KIRMIZI

Öte yandan Başkent Ankara'da da Galatasaray'ın şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutlandı.

ankara

Ellerine bayraklarını alan taraftarlar sokaklara döküldü.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Galatasaray Galatasaray
3 - 0
Bellona Kayserispor Bellona Kayserispor
MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
2 - 1
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor

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Anahtar Kelimeler:
Şampiyon fenerbahçe galatasaray
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