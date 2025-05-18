Galatasaray beşinci yıldızını taktı! Yurdun dört bir yanında büyük bir coşku var... Fenerbahçe bayrağı dikkat çekti

Sezona 25'inci şampiyonluk parolası ile başlayan Galatasaray sezonun bitimine 2 hafta kala hedefini gerçekleştirdi. Evinde Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, ligi ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde bitirmeyi garantiledi.
Kayserispor maçında üçüncü gol, Galatasaray'ın kaptanı kaleci Fernando Muslera'dan gelirken, Muslera'nın golü sonrası taraftarlar sokaklara döküldü.
25'inci şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'ın bu başarısı ülkenin dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanıyor.
Birçok Galatasaraylı taraftarın bulunduğu Florya'da şampiyonluk kutlamaları bu şekilde kutlandı:
Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Manisa'daki Galatasaraylılar şampiyonluğu kutlamak için sokaklara döküldü.
Benzer görüntüler Aydın'da da yaşandı. Maçın bitimiyle Aydın'da bulunan Galatasaraylı taraftarlar dışarıya çıktı.
Kayseri'de de Galatasaraylı taraftarlar sokaklara döküldü. Kutlamalarda Fenerbahçe bayrağı sarılmış tabut ise dikkatlerden kaçmadı.
Öte yandan Başkent Ankara'da da Galatasaray'ın şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutlandı.
Ellerine bayraklarını alan taraftarlar sokaklara döküldü.
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