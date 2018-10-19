SPOR

Galatasaray, Bilyoner.com ile sponsorluk anlaşması imzalıyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.10.2018 19:58 | Son Güncelleme

Galatasaray, Bilyoner.com ile sponsorluk anlaşması imzalıyor. Galatasaray internet sitesinden yapılan açıklamada 'Sezonun en geniş kapsamlı sponsorluk anlaşması imzalanmak üzere bir araya geliyor' ifadeleri kullanıldı. Sponsorluk detaylarının ise 22 Ekim Pazartesi günü açıklanacağı bildirildi.

Galatasaray, Bilyoner.com ile sponsorluk anlaşması imzalıyor

Galatasaray, ünlü bahis sitesi Bilyoner.com ile sponsorluk anlaşmasına vardı. Sarı kırmızılı kulüpten konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;

“Türkiye'nin ilk yasal elektronik şans oyunları platformu Bilyoner.com, Türkiye spor tarihinin en köklü kulüplerinden Galatasaray Spor Kulübü ile sezonun en geniş kapsamlı sponsorluk anlaşmasını imzalamak üzere bir araya geliyor.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri İlber Aydemir, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Dorukhan Acar, Bilyoner.com Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, Bilyoner.com Genel Müdürü Mehmet Sindel ve Bilyoner.com Genel Müdür Yardımcısı Burçin Baysak, düzenlenecek imza töreniyle anlaşmayı kamuoyuna açıklayacak.

Ülkemiz sporu ve spor ekonomisine katkı sağlayacak bu önemli iş birliğinin detaylarının paylaşılacağı basın toplantısı ve imza töreninde siz değerli basın mensuplarını da aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Sevgi ve saygılarımızla,”

Galatasaray Spor Kulübü & Bilyoner.com

PROGRAM
Tarih: 22 Ekim 2018, Pazartesi
Saat: 13.30 Kayıt ve karşılama (İkram)
14:30 Basın toplantısı ve soru&cevap
Yer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu

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Galatasaray Bilyoner.com

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