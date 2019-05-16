Galatasaray bir kupa daha müzesine götürdü

Galatasaray Futbol Takımı, uluslararası ve ulusal kupa organizasyonlarının finalinde elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Ziraat Türkiye Kupası finalinde dün akşam Sivas'ta Akhisarspor ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, 1-0 geri düşmesine rağmen rakibini 3-1 yenerek müzesine bir kupa daha götürdü. Galatasaray'ın bu performansı, sarı-kırmızılı takımın uluslararası ve ulusal kupa organizasyonlarındaki başarılı grafiğini akıllara getirdi. Sarı-kırmızılı takım, finale çıktığı 56 kupa mücadelesinin 40'ında gülen taraf oldu. Galatasaray'ın kupa kazanma oranı yüzde 73 olarak gerçekleşti.

ULUSLARARASI 2 KUPA

Galatasaray, futbolda uluslararası arenada iki kez final oynama başarısı gösterdi ve ikisinde de sahadan zaferle ayrıldı. 1999-2000 sezonunda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde UEFA Kupası'nda finale çıkan sarı-kırmızılı ekip, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Arsenal'i penaltılarda eleyerek Türkiye'ye kulüpler düzeyindeki en önemli kupayı kazandırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, uluslararası alandaki ikinci final maçına 2000'de UEFA Süper Kupa'da bu kez İspanya'nın büyük kulüplerinden Real Madrid karşısında çıktı. Galatasaray, normal süresi 1-1 sona eren maçı altın golle kazanarak bir finalden daha mutlu ayrıldı.