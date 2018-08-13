SPOR

Galatasaray Birhan Vatansever ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.08.2018 19:47 | Son Güncelleme

Galatasaray, Birhan Vatansever transferini açıkladı. Galatasaray, kendi altyapısından yetişen ve geçen sezon Bandırmaspor'da forma giyen Birhan Vatansever ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray Birhan Vatansever ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı

Galatasaray Birhan Vatansever transferini resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Bandırmaspor forması giyen Birhan Vatansever ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kulübümüz, altyapımızda yetişen Birhan Vatansever’in transferi konusunda geçtiğimiz sezon oynadığı Bandırmaspor Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Birhan Vatansever ile iki sezonluk sözleşme imzalanmıştır.

PARTNERTeknede barfiks şov!Teknede barfiks şov!
Galatasaray Bafetimbi Gomis'ten özür bekliyorGalatasaray Bafetimbi Gomis'ten özür bekliyor
G.Saray bombayı patlatıyor!G.Saray bombayı patlatıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Birhan Vatansever

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Amerikalı sporcu Jen Selter yeni yaşını kutladı

Amerikalı sporcu Jen Selter yeni yaşını kutladı

Liverpool'un yıldızı Georgino Wijnaldum'dan Fenerbahçe açıklaması!

Liverpool'un yıldızı Georgino Wijnaldum'dan Fenerbahçe açıklaması!

Fatih Terim'i çılgına çeviren olay!

Fatih Terim'i çılgına çeviren olay!

Mehmet Zeki Çelik Ligue 1'de haftanın 11'ine seçildi!

Mehmet Zeki Çelik Ligue 1'de haftanın 11'ine seçildi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Galatasaray Birhan Vatansever ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı

Galatasaray Birhan Vatansever ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı

Galatasaray Bafetimbi Gomis'ten özür bekliyor

Galatasaray Bafetimbi Gomis'ten özür bekliyor

G.Saray bombayı patlatıyor!

G.Saray bombayı patlatıyor!

Abdurrahim Albayrak: Allah'ın cezası Trump bizi mahvetti

Abdurrahim Albayrak: Allah'ın cezası Trump bizi mahvetti

Badou Ndiaye için flaş karar!

Badou Ndiaye için flaş karar!

Galatasaray'da deprem!

Galatasaray'da deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.