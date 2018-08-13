Galatasaray Birhan Vatansever ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı

Galatasaray Birhan Vatansever transferini resmen duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Bandırmaspor forması giyen Birhan Vatansever ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Kulübümüz, altyapımızda yetişen Birhan Vatansever’in transferi konusunda geçtiğimiz sezon oynadığı Bandırmaspor Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Birhan Vatansever ile iki sezonluk sözleşme imzalanmıştır.
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