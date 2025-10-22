Galatasaray-Bodo/Glimt maçı öncesi Sarı-Kırmızılılar'da sakatlık şoku! İlkay Gündoğan dev maçta forma giyemeyecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Bodo/Glimt ile karşılaşacak olan temsilcimiz Galatasaray'da maça saatler kala şok bir gelişme yaşandı.

İDMANI TAMAMLAYAMADI

Sarı-Kırmızılar'da gerçekleştirilen son taktik antrenmanda tecrübeli oyuncu İlkay Gündoğan yaşadığı sakatlık sonrası idmanı tamamlayamadı.

YERİNE SARA 11'E

Bodo/Glimt karşısında İlkay Gündoğan'ın yerine ilk 11'de Gabriel Sara'nın oynaması bekleniyor.

O MAÇLARDA DA YOK

İlkay'ın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı, Göztepe, Trabzonspor ve Ajax maçlarında da forma giyemeyeceği öğrenildi.