Galatasaray-Bodo/Glimt maçı öncesi Sarı-Kırmızılılar'da sakatlık şoku! İlkay Gündoğan dev maçta forma giyemeyecek

Galatasaray’da Bodo/Glimt maçı öncesi büyük bir şok yaşandı. Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftası öncesi yapılan son antrenmanda tecrübeli yıldız İlkay Gündoğan sakatlanarak çalışmayı yarıda bıraktı. Teknik ekibin sağlık ekibiyle yaptığı değerlendirme sonrası oyuncunun riske edilmeyeceği öğrenildi. İlkay’ın yerine karşılaşmada Gabriel Sara’nın ilk 11’de başlaması bekleniyor.

Berker İşleyen
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Bodo/Glimt ile karşılaşacak olan temsilcimiz Galatasaray'da maça saatler kala şok bir gelişme yaşandı.

İDMANI TAMAMLAYAMADI

Galatasaray-Bodo/Glimt maçı öncesi Sarı-Kırmızılılar da sakatlık şoku! İlkay Gündoğan dev maçta forma giyemeyecek 1

Sarı-Kırmızılar'da gerçekleştirilen son taktik antrenmanda tecrübeli oyuncu İlkay Gündoğan yaşadığı sakatlık sonrası idmanı tamamlayamadı.

YERİNE SARA 11'E

Galatasaray-Bodo/Glimt maçı öncesi Sarı-Kırmızılılar da sakatlık şoku! İlkay Gündoğan dev maçta forma giyemeyecek 2

Bodo/Glimt karşısında İlkay Gündoğan'ın yerine ilk 11'de Gabriel Sara'nın oynaması bekleniyor.

O MAÇLARDA DA YOK

Galatasaray-Bodo/Glimt maçı öncesi Sarı-Kırmızılılar da sakatlık şoku! İlkay Gündoğan dev maçta forma giyemeyecek 3

İlkay'ın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı, Göztepe, Trabzonspor ve Ajax maçlarında da forma giyemeyeceği öğrenildi.

