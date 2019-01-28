Galatasaray-Boluspor maçının saati değişti

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nun ikinci maçında 29 Ocak Salı günü Türk Telekom Stadı’ında oynanacak olan Galatasaray- Boluspor maçının başlama saatinde değişikliğe gidildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından daha önce 20.30 olarak açıklanan maçın saati, 19.45 olarak değişti. Turun ilk maçında Galatasaray rakibi Boluspor’u deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.

