Galatasaray bombayı patlatıyor! Alexis Sanchez haber gönderdi

Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Alexis Sanchez'e transfer teklifi yaptı. Geçtiğimiz sezonu Marsilya'da geçiren ve sözleşmesi sona eren Alexis Sanchez boş konumda bulunuyordu. Sarı-kırmızılıların teklifine ilk başta olumsuz yanıt veren Alexis, istediği teklifi başka takımlardan alamamasının ardından Galatasaray'a haber gönderdi.
Alexis Sanchez, Galatasaray'ın kendisine önerdiği sözleşme teklifini reddederek teşekkür etmişti. Kariyerine 5 büyük ligde devam edeceğini açıklayan Alexis Sanchez, sarı-kırmızılılara başka bir oyuncu bakmalarını söylemişti.
İstediği teklifi 5 büyük ligden alamayan Alexis Sanchez Galatasaray'a haber gönderdi. Sarı-kırmızılıların kendisi için yaptığı teklifi kabul ettiğini söyleyen Alexis beklemeye geçti. Okan Buruk'un transfere onay vermesi halinde resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak.