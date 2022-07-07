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Galatasaray bombayı patlattı! Sergio Oliveira'yı Fenerbahçe'nin elinden kaptı! İmzaya geliyor...

07.07.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Okan Buruk'un takımın başına geçmesinin ardından transferde hareketli günler yaşanıyor. Özellikle Erden Timur ile çok iyi anlaşan ve bu bağlamda transferleri yürüten sarı-kırmızılılar gece yarısında bombayı patlattı. Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Porto'da forma giyen Sergio Oliveira'yı kadrosuna kattı. Sarı-Kırmızılı takım bu transfer için 3 milyon Euro bonservis ödeyecek. Ayrıca 30 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

Galatasaray bombayı patlattı! Sergio Oliveira'yı Fenerbahçe'nin elinden kaptı! İmzaya geliyor...
Sergio Oliveira

Sergio Oliveira

POR Portekiz
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Roma
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Son dakika haberleri... Galatasaray transferde ayağa kalktı. Fenerbahçe'nin çok istediği ve anlaşmak üzere olduğu Sergio Oliveira ile her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar transfer çalımını resmen attı. Sarı-kırmızılılar bu transfer için Portekiz devine 3 milyon Euro bonservis ödeyecek.

SON DAKİKA: GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE TRANSFER ÇALIMI

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Transfer dönemini bir an önce bitirerek lige hazır hale girmek için çalışan Galatasaray, Sergio Oliveira ile de anlaştı. Futbolcuyla bonuslar dahil yaklaşık 2 milyon 500 bin euroya anlaşma sağlanırken, Porto da ikna edildi. Geçen sezon Roma’da kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki oyuncunun transferini Galatasaray bitirdi.

Geçen sezon Porto ve Roma formaları altında toplam 46 resmi maça çıkan Sergio Oliveira, 8 gol attı, 2 de asist yaptı.

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da sabaha karşı bu transferin noktalandığını ve oyuncunun 2-3 gün içinde İstanbul'a geleceğini paylaştı.


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