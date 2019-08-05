SPOR

Galatasaray borçlarını yapılandırdığını açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.08.2019 21:00 | Son Güncelleme

Galatasaray, Aktif Bank-Ziraat Bankası ve Denizbank'tan oluşan konsorsiyumla mevcut finansal borçların 2 yıl anapara ödemesiz olarak 5 yıl yapılandırıldığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray borçlarını yapılandırdığını açıkladı

Galatasaray Kulübü, borçlarını 5 yıl vade ile yapılandırdığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz, Aktif Bank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalanmıştır. Hem Kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz" denildi.

Yer: İstanbul! Her şey bir anda olduYer: İstanbul! Her şey bir anda oldu
Galatasaray'a kötü haber!Galatasaray'a kötü haber!
Süper Lig'de Cenk Tosun bombası!Süper Lig'de Cenk Tosun bombası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Ziraat Bankası Deniz Bank

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Beşiktaş stoperini buldu! 3 yıllık anlaşma...

Beşiktaş stoperini buldu! 3 yıllık anlaşma...

Ndiaye'nin yeni takımı belli oldu! Sürpriz...

Ndiaye'nin yeni takımı belli oldu! Sürpriz...

Rekor transfer açıklandı! Tarihin en pahalısı...

Rekor transfer açıklandı! Tarihin en pahalısı...

Süper Lig'de Cenk Tosun bombası!

Süper Lig'de Cenk Tosun bombası!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Falcao transferinde bomba iddia

Falcao transferinde bomba iddia

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

Galatasaray, milli yıldız ile anlaştı!

Galatasaray, milli yıldız ile anlaştı!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ulan o kadar borcumuz varmış ki 3 banka birleşmiş ancak kapatabilmiş
çiftçi ineğini satsin tarlasını satsin sonra gidip intihar etsin siz ziraat bankasindan borç yapilandirin ne icin..3. 5 insan milyon dolar kazansın...anlayamıyorum aziz nesin haklı cikiyor..ziraat bankası halkın bankasinolmaktan çıkmış.....yuhhh
Gs şimdi ortalığı yakıp yıkar
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray borçlarını yapılandırdığını açıkladı

Galatasaray anlaşmayı resmen açıkladı

Cagliari, Galatasaray'ın ilgilendiği Radja Nainggolan'ı kiraladı

Galatasaray'a kötü haber!

Süper Lig'de Cenk Tosun bombası!

Süper Lig'de Cenk Tosun bombası!

Falcao için bir resmi açıklama daha!

Falcao için bir resmi açıklama daha!

Kostas Mitroglou'na Nantes ve Leganes talip oldu!

G.Saray'a müjde! Çifte talip var

G.Saray'ı sordular, cevabı şoke etti!

G.Saray'ı sordular, cevabı şoke etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.