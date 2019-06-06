Galatasaray, Brahimi'ye 4 yıl için 16 milyon Euro önerdi

Önümüzdeki sezon hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray hem derin hem de kaliteli bir kadro kurmak için çalışmalarını dört koldan sürdürdüyor.
Öncelikli olarak bonservisi elinde olan ve maliyeti biraz daha düşük oyunculara yönelen sarı-kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in öncelikli talebi doğrultusunda ilk resmi temasını Yacine Brahimi ile kurdu.
Porto ile olan sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Brahimi (29) için görüşmelerini yapan sarı-kırmızılı yönetim, Cezayirli futbolcuya 4 yıl için toplam 14 milyon Euro garanti ücret, başarı ve performans bonusu teklif etti.
Galatasaray'dan imza parası talep eden ve kararını Afrika Kupası'ndan sonra verecek olan Brahimi, sarı-kırmızılı yönetimden süre istedi.
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