Galatasaray Bruno Fernandes bombasını patlatıyor! Maaşı bile belli oldu 

Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosunu dünya çapında bir yıldızla güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, gündemine Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes'i aldı. Sarı kırmızılı yönetimin, Portekizli orta saha oyuncusunun transferi için tüm şartları zorlamaya hazırlandığı öne sürüldü.

DÜNYA KUPASI SONRASI TEMAS KURULACAK

TRT Spor'un haberine göre Bruno Fernandes, transfer gündemini şu an için tamamen ikinci plana bırakmış durumda. Deneyimli futbolcunun önceliğini Dünya Kupası oluştururken, Galatasaray cephesinin de oyuncuyla doğrudan temas kurmak için turnuvanın tamamlanmasını bekleyeceği ifade edildi.

AYRILMAYA SICAK BAKMIYOR

Transferin gerçekleşmesinin önünde önemli engeller bulunuyor. Bunların başında ise Bruno Fernandes'in Manchester United'dan ayrılmayı düşünmemesi geliyor. Takım kaptanlığı görevini üstlenen yıldız futbolcunun, gelecek sezon İngiliz ekibiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedeflediği belirtildi.

Haberde ayrıca, 31 yaşındaki oyuncunun Suudi Arabistan kulüplerinden gelen çok yüksek maliyetli teklifleri de geri çevirdiği bilgisi paylaşıldı.

GALATASARAY ŞARTLARI ZORLAYACAK

Tüm zorluklara rağmen Galatasaray yönetiminin transferden vazgeçmediği aktarıldı. Sarı kırmızılıların, Bruno Fernandes'e yıllık 10 milyon avro seviyesinde maaş önermeyi planladığı, bonservis bedelinin ise 30 ila 35 milyon avro arasında oluşmasının beklendiği kaydedildi.