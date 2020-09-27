SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray, bu sezon ilk kez kazanamadı

Galatasaray, bu sezon ilk kez kazanamadı

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.09.2020 21:11 | Son Güncelleme

Bu sezon oynadığı 4 resmi maçtan da galip ayrılan Galatasaray, Fenerbahçe beraberliği ile ilk kez kazanamadı.

Galatasaray, bu sezon ilk kez kazanamadı

Süper Lig’in 3. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, böylece bu sezon ilk kez sahadan galip ayrılamadı. Aslan daha önce Süper Lig’de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir’i, Avrupa’da Neftçi Bakü ile Hajduk Split’i mağlup etmeyi başarmıştı.
Galatasaray, ayrıca bu sezon ilk kez gol atamadı. Cimbom diğer oynadığı karşılaşmalarda rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde 2 de gol gördü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki ülke arasındaki çatışmada şok görüntülerİki ülke arasındaki çatışmada şok görüntüler
İstanbul'da sessiz derbi!İstanbul'da sessiz derbi!
Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan'ın saldırısı sonrası Azerbaycan'dan misilleme!
Ermenistan'ın saldırısı sonrası Azerbaycan'dan misilleme!
Azerbaycan'da savaş hali ilanı! Seferberlik ilan edildi
Azerbaycan'da savaş hali ilanı! Seferberlik ilan edildi
Beşiktaş ağır yaralı...
Beşiktaş ağır yaralı...
Galatasaray - Fenerbahçe | CANLI
Galatasaray - Fenerbahçe | CANLI
David Wagner'in görevine son verildi
David Wagner'in görevine son verildi
Erol Bulut'tan derbi öncesi sürpriz karar
Erol Bulut'tan derbi öncesi sürpriz karar
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Galatasaraylı yıldıza dev teklif!
Galatasaraylı yıldıza dev teklif!
Yıldız oyuncu Galatasaray'a geri dönüyor!
Yıldız oyuncu Galatasaray'a geri dönüyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 12 sarı kart çıktı!
Derbide 12 sarı kart çıktı!
Fatih Terim'dan flaş Fenerbahçe sözleri!
Fatih Terim'den maçın hakemine sitem!
Linnes: Fenerbahçe'ye karşı istediğimizi yapamadık
Fenerbahçe'ye karşı istediğimizi yapamadık
Arda Turan'dan iddialı açıklama: Bu takım şampiyon olabilecek bir takım
Arda Turan çok net konuştu: Bu takım şampiyon...
Belhanda'dan flaş açıklama! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Belhanda ayrılıyor mu?
Galatasaray, bu sezon ilk kez kazanamadı
Galatasaray seriyi bozdu!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.