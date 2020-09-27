Galatasaray, bu sezon ilk kez kazanamadı

Süper Lig’in 3. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, böylece bu sezon ilk kez sahadan galip ayrılamadı. Aslan daha önce Süper Lig’de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir’i, Avrupa’da Neftçi Bakü ile Hajduk Split’i mağlup etmeyi başarmıştı.
Galatasaray, ayrıca bu sezon ilk kez gol atamadı. Cimbom diğer oynadığı karşılaşmalarda rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde 2 de gol gördü.
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