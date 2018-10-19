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Galatasaray-Bursaspor maçında Serdar Aziz, Feghouli ve Fernando sakatlanarak oyundan çıktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.10.2018 21:17 | Son Güncelleme

Galatasaray'a 3 sakatlık şoku birden... Galatasaray'da Bursaspor'da maçında Serdar Aziz, Feghouli ve Fernando sakatlanarak oyundan çıktı ve Fatih Terim 3 oyuncu değiştirme hakkını da kullanmak zorunda kaldı.

Galatasaray-Bursaspor maçında Serdar Aziz, Feghouli ve Fernando sakatlanarak oyundan çıktı

Galatasaray'a 3 sakatlık şoku birden... Galatasaray'ın Bursaspor'la karşılaştığı mücadelede eşine az rastlanır bir olay meydan geldi. 40. dakika içerisinde Serdar Aziz, Feghouli ve Fernando sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a Bursaspor maçının ilk yarısında 3 yıldız oyuncusunu birden kaybetti. 20. dakikada Serdar Aziz yerini Maicon'a bırakırken, 1 dakika sonra ise Feghouli sakatlandı ve yerine Eren Derdiyok oyuna dahil oldu.

Galatasaray'da sakatlık kabusu devam etti. 40'ta ise Fernando oyuna edemedi ve yerine Selçuk İnan oyuna dahil oldu. Böylelikle Fatih Terim 40 dakika içerisinde 3 oyuncu değişikliği hakkını da kullanmak zorunda kaldı.

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galatasaray-bursaspor serdar aziz maicon fernando

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