Galatasaray 'Buruk' başladı! Sarı-kırmızılılar, Sturm Graz'a 2-1 mağlup olarak sezonu kötü açtı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında sürdüren Galatasaray , buradaki ilk hazırlık maçında Sturm Graz'la karşı karşıya geldi. Yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde ilk maçına çıkan Aslan, kazanıp moral depolamak istiyordu. Karşılaşmaya da iyi başlayan Galatasaray maçta 1-0 öne geçti. Oğulcan Çağlayan'ın golüyle sevinen sarı-kırmızılar bu golün ardından vitesi düşürdü. İkinci yarıya daha iyi başlayan Strum Graz attığı 2 golle maçı 2-1 kazanarak Galatasaray'a sürpriz yaşattı.
7' Oğulcan Çağlayan
54' Rasmus Hojlund
57' Rasmus Hojlund
GALATASARAY'IN İLK 11'İ: Okan, Omar, Emin, Abdülkerim, Van Aanholt, Taylan, Aytaç, Morutan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Oğulcan.
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