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Galatasaray 'Buruk' başladı! Sarı-kırmızılılar, Sturm Graz'a 2-1 mağlup olarak sezonu kötü açtı

09.07.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Sturm Graz'la karşılaştı. Okan Buruk yönetiminde ilk kez sahaya çıkan Aslan'da yeni transferlerden Abdülkerim Bardakcı da mücadeleye 11'de başladı. Sarı-kırmızılılar 1-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray 'Buruk' başladı! Sarı-kırmızılılar, Sturm Graz'a 2-1 mağlup olarak sezonu kötü açtı
Oğulcan Çağlayan

Oğulcan Çağlayan

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Eyüpspor
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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında sürdüren Galatasaray , buradaki ilk hazırlık maçında Sturm Graz'la karşı karşıya geldi. Yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde ilk maçına çıkan Aslan, kazanıp moral depolamak istiyordu. Karşılaşmaya da iyi başlayan Galatasaray maçta 1-0 öne geçti. Oğulcan Çağlayan'ın golüyle sevinen sarı-kırmızılar bu golün ardından vitesi düşürdü. İkinci yarıya daha iyi başlayan Strum Graz attığı 2 golle maçı 2-1 kazanarak Galatasaray'a sürpriz yaşattı.

MAÇ DETAYLARI

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Goller

7' Oğulcan Çağlayan
54' Rasmus Hojlund
57' Rasmus Hojlund

GALATASARAY'IN İLK 11'İ: Okan, Omar, Emin, Abdülkerim, Van Aanholt, Taylan, Aytaç, Morutan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Oğulcan.


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Anahtar Kelimeler:
galatasaray sturm graz
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