Galatasaray Carlos Cuesta ile yollarını ayırdı! Kolombiyalı oyuncu Brezilya Ligi ekiplerinden Vasco Da Gama'ya gitti...

Galatasaray'da Carlos Cuesta ile yollar ayrıldı. Sarı kırmızılılar Kolombiyalı stoper oyuncusunu Brezilya Ligi takımlarından Vasco Da Gama'ya kiralandığını duyurdu. Brezilya ekibinin oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiraladığı belirtildi.
Kolombiyalı stoperin kısa bir süre önce Rus takımlarından Spartak Moskova'ya daha iyi ekonomik şartlarda transfer olması beklenirken, transferde sakatlık raporlarıyla ilgili pürüzler çıktığı ileri sürülmüş ve transfer iptal edilmişti.
