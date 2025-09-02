Galatasaray Carlos Cuesta ile yollarını ayırdı! Kolombiyalı oyuncu Brezilya Ligi ekiplerinden Vasco Da Gama'ya gitti...

Galatasaray'da Carlos Cuesta ile yollar ayrıldı. Sarı kırmızılılar Kolombiyalı stoper oyuncusunu Brezilya Ligi takımlarından Vasco Da Gama'ya kiralandığını duyurdu. Brezilya ekibinin oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiraladığı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Galatasaray, Carlos Cuesta'nın Vasco da Gama'ya kiralandığını açıkladı.

750 bin euro kiralama bedeli

Kiralama süresi uzarsa, kiralama bedeli toplam 2 milyon 250 bin euro olacak.

5 milyon 750 bin euro satın alma opsiyonu

MOSKOVA'YA TRANSFERİ İPTAL OLDU

Kolombiyalı stoperin kısa bir süre önce Rus takımlarından Spartak Moskova'ya daha iyi ekonomik şartlarda transfer olması beklenirken, transferde sakatlık raporlarıyla ilgili pürüzler çıktığı ileri sürülmüş ve transfer iptal edilmişti.