SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray Carlos Cuesta ile yollarını ayırdı! Kolombiyalı oyuncu Brezilya Ligi ekiplerinden Vasco Da Gama'ya gitti...

Galatasaray'da Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta ile yollar ayrıldı. Sarı kırmızılılar stoper oyuncusunu Brezilya Ligi'den Vasco Da Gama'ya kiralandığını açıkladı.

Galatasaray Carlos Cuesta ile yollarını ayırdı! Kolombiyalı oyuncu Brezilya Ligi ekiplerinden Vasco Da Gama'ya gitti...
Burak Kavuncu
Carlos Cuesta

Carlos Cuesta

KOL Kolombiya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da Carlos Cuesta ile yollar ayrıldı. Sarı kırmızılılar Kolombiyalı stoper oyuncusunu Brezilya Ligi takımlarından Vasco Da Gama'ya kiralandığını duyurdu. Brezilya ekibinin oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiraladığı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Galatasaray Carlos Cuesta ile yollarını ayırdı! Kolombiyalı oyuncu Brezilya Ligi ekiplerinden Vasco Da Gama ya gitti... 1

Galatasaray, Carlos Cuesta'nın Vasco da Gama'ya kiralandığını açıkladı.

  • 750 bin euro kiralama bedeli
  • Kiralama süresi uzarsa, kiralama bedeli toplam 2 milyon 250 bin euro olacak.
  • 5 milyon 750 bin euro satın alma opsiyonu

MOSKOVA'YA TRANSFERİ İPTAL OLDU

Galatasaray Carlos Cuesta ile yollarını ayırdı! Kolombiyalı oyuncu Brezilya Ligi ekiplerinden Vasco Da Gama ya gitti... 2

Kolombiyalı stoperin kısa bir süre önce Rus takımlarından Spartak Moskova'ya daha iyi ekonomik şartlarda transfer olması beklenirken, transferde sakatlık raporlarıyla ilgili pürüzler çıktığı ileri sürülmüş ve transfer iptal edilmişti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe yıldız ismi yolladı! İspanya yolcusuFenerbahçe yıldız ismi yolladı! İspanya yolcusu
Uğurcan Çakır transferi kendi duyurdu! Ortalık karıştı...Uğurcan Çakır transferi kendi duyurdu! Ortalık karıştı...
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika galatasaray Carlos Cuesta Vasco da Gama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mauro Icardi yine yaptı yapacağını! Kerem Aktürkoğlu'nu paylaştı...

Mauro Icardi yine yaptı yapacağını! Kerem Aktürkoğlu'nu paylaştı...

Uğurcan Çakır'da flaş gelişme! Galatasaray'da

Uğurcan Çakır'da flaş gelişme! Galatasaray'da

'Şerefli Kulüp' sözlerine açıklık getirdi: "Yapman gerekeni yaptın"

'Şerefli Kulüp' sözlerine açıklık getirdi: "Yapman gerekeni yaptın"

Yıldız oyuncu İtalya'da! Resmen açıklandı...

Yıldız oyuncu İtalya'da! Resmen açıklandı...

Motosikletli iki kişi Başsavcı Gürlek'in evine gidip onu sordu! Gözaltına alındılar

Motosikletli iki kişi Başsavcı Gürlek'in evine gidip onu sordu! Gözaltına alındılar

Balıkesir'de bir deprem daha

Balıkesir'de bir deprem daha

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.