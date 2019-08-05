Galatasaray Cenk Tosun'u gündemine aldı!

Galatasaray'da transfer çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Alternatifli bir hücum hattını son halkasını da tamamlamak isteyen sarı-kırmızılılar Kostas Mitroglu ve Mbaye Diagne ikilisini yollayıp iki yeni santrfor alacak. Bunlardan biri günlerden en çok konuşulan isim Radamel Falcao ama diğerinin kim olacağı da merakla bekleniyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in listesinden birçok isim bulunurken Samatta, Okaka, Cenk Tosun öncelikli isimlerdi. Cenk için daha önce Everton'ın kapısı çalınmış ancak olumlu geri dönüş alınamamıştı. Juventus'tan Moise Kean'i kadrosuna katan İngilizler santrfor hattını güçlendirdi ve Cenk bir anlamda boşa çıktı.

TOSUN DA İSTİYOR

Galatasaray, millî golcü için şimdi yeni bir çıkarma hazırlığında. Beşiktaş döneminde Ryan Babel ile çok sıkı arkadaş olan Cenk'in sarı-kırmızılı takımda oynamaya ve yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeye çok hevesli olması da Galatasaray'ın elini güçlendiriyor. Beşiktaş'a yeniden döneceği konuşulan ve siyah-beyazlıların girişimlerde bulunduğu iddia edilen Cenk Tosun için Galatasaray'ın devreye girmesi, Beşiktaş'ta cephesinde sürpriz olarak karşılandı.

Kiralık formülüyle alınmak istenen isim sadece Cenk Tosun değil. Bonservisi Chelsea'de olan orta saha Tiemoue Bakayoko için de İngiltere'de girişimlerde bulunulacak. Fatih Terim ve kurmayları, 24 yaşındaki Bakayoko'nın merkeze güç katacağı tahmin ediliyor.

(Türkiye)

