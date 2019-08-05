SPOR

Galatasaray Cenk Tosun'u gündemine aldı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.08.2019 11:15 | Son Güncelleme

Cenk Tosun, Galatasaray'ın forvet gündemine geldi! Radamel Falcao ile birlikte bir forvet daha düşünen Galatasaray'ın listesinde Cenk Tosun var. Orta sahaya düşünülen isim ise Chelsea'den Bakayoko.

Galatasaray Cenk Tosun'u gündemine aldı!

Galatasaray'da transfer çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Alternatifli bir hücum hattını son halkasını da tamamlamak isteyen sarı-kırmızılılar Kostas Mitroglu ve Mbaye Diagne ikilisini yollayıp iki yeni santrfor alacak. Bunlardan biri günlerden en çok konuşulan isim Radamel Falcao ama diğerinin kim olacağı da merakla bekleniyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in listesinden birçok isim bulunurken Samatta, Okaka, Cenk Tosun öncelikli isimlerdi. Cenk için daha önce Everton'ın kapısı çalınmış ancak olumlu geri dönüş alınamamıştı. Juventus'tan Moise Kean'i kadrosuna katan İngilizler santrfor hattını güçlendirdi ve Cenk bir anlamda boşa çıktı.

TOSUN DA İSTİYOR

Galatasaray, millî golcü için şimdi yeni bir çıkarma hazırlığında. Beşiktaş döneminde Ryan Babel ile çok sıkı arkadaş olan Cenk'in sarı-kırmızılı takımda oynamaya ve yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeye çok hevesli olması da Galatasaray'ın elini güçlendiriyor. Beşiktaş'a yeniden döneceği konuşulan ve siyah-beyazlıların girişimlerde bulunduğu iddia edilen Cenk Tosun için Galatasaray'ın devreye girmesi, Beşiktaş'ta cephesinde sürpriz olarak karşılandı.

Kiralık formülüyle alınmak istenen isim sadece Cenk Tosun değil. Bonservisi Chelsea'de olan orta saha Tiemoue Bakayoko için de İngiltere'de girişimlerde bulunulacak. Fatih Terim ve kurmayları, 24 yaşındaki Bakayoko'nın merkeze güç katacağı tahmin ediliyor.

(Türkiye)

Yer: İstanbul! Her şey bir anda olduYer: İstanbul! Her şey bir anda oldu
Falcao için bir resmi açıklama daha!Falcao için bir resmi açıklama daha!
G.Saray'a müjde! Çifte talip varG.Saray'a müjde! Çifte talip var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray cenk tosun Tiemoue Bakayoko

En Çok Okunan Haberler

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

G.Saray'a müjde! Çifte talip var

G.Saray'a müjde! Çifte talip var

Trabzonspor'un yıldızı böyle uğurlandı!

Trabzonspor'un yıldızı böyle uğurlandı!

F.Bahçe'den ayrıldı, kendini toplayamadı!

F.Bahçe'den ayrıldı, kendini toplayamadı!

Falcao için bir resmi açıklama daha!

Falcao için bir resmi açıklama daha!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Falcao transferinde bomba iddia

Falcao transferinde bomba iddia

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

Galatasaray, milli yıldız ile anlaştı!

Galatasaray, milli yıldız ile anlaştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray Cenk Tosun'u gündemine aldı!

Süper Lig'de Cenk Tosun bombası!

Falcao için bir resmi açıklama daha!

Falcao için bir resmi açıklama daha!

Kostas Mitroglou'na Nantes ve Leganes talip oldu!

G.Saray'a müjde! Çifte talip var

G.Saray'ı sordular, cevabı şoke etti!

G.Saray'ı sordular, cevabı şoke etti!

İtalya'dan şaşırtan Hakan Çalhanoğlu ve Galatasaray iddiası!

Hakan Çalhanoğlu ve Galatasaray iddiası!

Galatasaray’dan 4. hazırlık maçında 2. galibiyet

Cimbom'dan 4. hazırlık maçında 2. galibiyet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.